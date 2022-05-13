「人間芭比」Somi IG新相有驚喜！正面看似保守一轉背面超性感

現年21歲的南韓女歌手Somi（全昭彌）因為擁有混血外型加上火辣身材，從選秀節目《SIXTEEN》、《PRODUCE 101》出道後便一舉爆紅。2018年跟經紀公司JYP娛樂解約後，以SOLO身份活躍於南韓演藝圈，獨到的品味跟衣架子身材屢屢成為國際品牌代言人，9號她趁著好天氣外出遊玩，新照再度美出新高度，大尺度的裸背設計讓粉絲直噴鼻血。



Somi背殺照狂吸55萬粉

Somi透過IG曬出多張自己的街拍照，只見她換上一身白色系襯衫跟緊身牛仔褲，一雙大長腿一覽無遺。而襯衫部分更有巧思，正面看看似保守，不過一轉身卻只靠2條綁帶設計纏住美背。火辣又性感的「背殺照」短短4小時就吸引近55萬人按讚。粉絲看到照片之後樂喊「怎麼這麼漂亮！」、「這件衣服只有妳可以駕馭了！」、「Somi一直都很漂亮，每次都在更新傳奇美照」也有眼尖粉絲發現她胸前的領口似乎也隱約透出火辣事業線。

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事實上，有著洋娃娃般精緻五官的Somi是荷蘭、韓國混血，他的父親Matthew Douma過去更曾在《太陽的後裔》中軋上一角，飾演外國軍人，也跟宋仲基有精彩對手戲。私下也是一位加拿大跆拳道國家代表示範隊、廚師、攝影師等等，多才多藝的人生也因此讓Somi耳濡目染，長大之後也成為一位優秀的明星。

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