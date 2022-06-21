阿諾舒華辛力加兒子拍攝大尺度美劇　老豆一睇片場照即時嬲到爆粗

《未來戰士》系列（The Terminator）男星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）之子Patrick Schwarzenegger跟隨父親腳步，近年在荷里活參演不少電影、劇集，靠著帥氣外型被封為「極品星二代」。



近期，他加入《黑袍糾察隊》（The Boys）的未定名衍生劇拍攝，透露劇集宛如《高校十八禁》（Euphoria）遇上超級英雄！

在日前公開最新集數的《Variety's Just for Variety》Podcast 節目中，Patrick表示這部劇集的設定真的相當有趣，走讓人感到放鬆的喜劇調性：「我想有點像《高校十八禁》 遇到了超級英雄。」

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他進一步透露，當年他其實有試鏡「護國超人」（Homelander），雖然最後該角色由安東尼斯塔爾（Antony Starr）拿下，但製作團隊在試鏡過程中對他留下印象，因此在開發衍生劇時與他接洽，這才讓他得以在新劇中演出。

於是，他在HBO迷你劇《命運階梯》（The Staircase）於紐約舉辦首映會的隔天飛往多倫多，準備進行拍攝：「我真的完全不知道要拍些什麼，不是說我不讀劇本，而是他們對內容保密到家。但這是《黑袍糾察隊》嘛！我知道裡頭會有一些超級瘋狂的事情發生。」

而在觀眾正式見到劇集前，Patrick搶先給父親阿諾舒華辛力加看了一些片場照，結果對方回覆說道：「你他X的在拍些什麼呀？」可見這部18禁的衍生劇也會承襲《黑袍糾察隊》以暴力、情色又戲謔為看點的精神！

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尚未定名的衍生劇故事背景設定在美國唯一一間，專為剛過青春期邁入成年的超級英雄們所設計的大學，由沃特國際公司運營。 劇集將探索著超級英雄在學院中的生活，描繪他們在相互競爭得到最棒的合約時，應對著有關身體力量、性愛和道德界線的考驗。

卡司群包括《莎賓娜的驚慄奇遇》（Chilling Adventures of Sabrina）「蘿芷」女星潔茲辛克雷爾（Jaz Sinclair）和「安布羅斯」錢斯佩爾多莫（Chance Perdomo），以及《Here and Now》莉茲博德威（Lizzie Broadway）、《賞金姐妹花》（Teenage Bounty Hunters）麥迪菲利普斯（Maddie Phillips）、《無恥之徒》（Shameless）倫敦托爾（London Thor）、《Shining Vale》德瑞克盧（Derek Luh）、《Two Little Boys》亞撒格曼（Asa Germann）、《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）雪莉康恩（Shelley Conn）。

《黑袍糾察隊》全新第三季熱播中；未定名衍生劇尚未公開上線年份。

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