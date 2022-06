阿諾舒華辛力加兒子拍攝大尺度美劇　老豆一睇片場照即時嬲到爆粗

《未來戰士》系列(The Terminator)男星阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)之子Patrick Schwarzenegger跟隨父親腳步,近年在荷里活參演不少電影、劇集,靠著帥氣外型被封為「極品星二代」。



近期,他加入《黑袍糾察隊》(The Boys)的未定名衍生劇拍攝,透露劇集宛如《高校十八禁》(Euphoria)遇上超級英雄!

在日前公開最新集數的《Variety's Just for Variety》Podcast 節目中,Patrick表示這部劇集的設定真的相當有趣,走讓人感到放鬆的喜劇調性:「我想有點像《高校十八禁》 遇到了超級英雄。」

他進一步透露,當年他其實有試鏡「護國超人」(Homelander),雖然最後該角色由安東尼斯塔爾(Antony Starr)拿下,但製作團隊在試鏡過程中對他留下印象,因此在開發衍生劇時與他接洽,這才讓他得以在新劇中演出。

於是,他在HBO迷你劇《命運階梯》(The Staircase)於紐約舉辦首映會的隔天飛往多倫多,準備進行拍攝:「我真的完全不知道要拍些什麼,不是說我不讀劇本,而是他們對內容保密到家。但這是《黑袍糾察隊》嘛!我知道裡頭會有一些超級瘋狂的事情發生。」

而在觀眾正式見到劇集前,Patrick搶先給父親阿諾舒華辛力加看了一些片場照,結果對方回覆說道:「你他X的在拍些什麼呀?」可見這部18禁的衍生劇也會承襲《黑袍糾察隊》以暴力、情色又戲謔為看點的精神!

尚未定名的衍生劇故事背景設定在美國唯一一間,專為剛過青春期邁入成年的超級英雄們所設計的大學,由沃特國際公司運營。 劇集將探索著超級英雄在學院中的生活,描繪他們在相互競爭得到最棒的合約時,應對著有關身體力量、性愛和道德界線的考驗。

卡司群包括《莎賓娜的驚慄奇遇》(Chilling Adventures of Sabrina)「蘿芷」女星潔茲辛克雷爾(Jaz Sinclair)和「安布羅斯」錢斯佩爾多莫(Chance Perdomo),以及《Here and Now》莉茲博德威(Lizzie Broadway)、《賞金姐妹花》(Teenage Bounty Hunters)麥迪菲利普斯(Maddie Phillips)、《無恥之徒》(Shameless)倫敦托爾(London Thor)、《Shining Vale》德瑞克盧(Derek Luh)、《Two Little Boys》亞撒格曼(Asa Germann)、《柏捷頓家族:名門韻事》(Bridgerton)雪莉康恩(Shelley Conn)。

《黑袍糾察隊》全新第三季熱播中;未定名衍生劇尚未公開上線年份。

