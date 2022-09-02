女網紅無懼被「賣豬仔」赴東南亞旅行　反遭當地人問：台灣安全嗎

【柬埔寨詐騙／KK園區】身兼YouTuber、插畫家的台灣網紅「泥泥學姐」日前飛往泰國旅遊，不過因為近來東南亞人蛇詐騙的事件頻傳，讓不少人擔心當地其實不安全，也因此，泥泥頻繁發文向粉絲們報平安，也與大家分享當地的所見所聞，她認為當地的氛圍相當適合旅遊，自己也沒有遇到什麼危急或令人緊張的情形，還反被泰國人問：「台灣現在安全嗎？」



人已經在泰國曼谷旅行8天的泥泥，分享了當地的所見，她表示，在路上可以看到非常多遊客，其中又以歐美面孔居多，且從攤販到店家都可以用基礎英語溝通。在旅程中，當她要在景點附近搭的士，她也遇到了一位亂喊價「宰觀光客」的司機，不過除此之外，她在旅途上所遇到的人都相當友善、親切。

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泥泥也透露，自己在咖啡廳與服務生聊天時，當對方聽到她們來自台灣時還問她：「台灣現在安全嗎？」原來是先前泰國也報導一些台灣政治局勢緊張的新聞，這讓泥泥有感表示：「當我們因為媒體的報導，認為目前泰國可能治安很緊張的同時，別人也在他們的國家看著國際新聞，覺得台灣現在是不是也沒有很safe。」

儘管如此，泥泥因為最近出現不少東南亞詐騙案，旅行前還是做了幾項保護措施，其中包含下載泰國觀光警察的官方報警APP；與身在台灣的家人、朋友相互分享定位；旅途中隨身攜帶警報器；叫車也儘量使用APP，較不會被司機隨口喊價。

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