無數網民認同「兩段式睡眠」好好瞓　專家警告咪咁做：會瞓到抑鬱

現代人經常因為生活、工作忙得不可交加，回家後就容易在沙發上睡著。對此，有台灣網友分享自己有「兩段式睡眠」的習慣，也好奇「有其他人晚上也是這樣子嗎？」貼文一出，引發一眾網友熱議。



一名台灣網友早前在「PTT」發文表示，自己下班回家後，會先邊吃晚餐邊追劇，吃飽後覺得能量耗盡，便會用最舒服的姿勢滑手機、打瞌睡，然後在沙發上睡1、2個小時，起床後再稍作整理、洗澡，最後才上床睡覺，因此他好奇「有其他人晚上也是兩段式睡覺嗎？」

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貼文曝光後，許多網友紛紛湧入表示認同，「以前家裡有沙發也是這樣」、「會，尤其第一段睡特別沉」、「我也是，沙發有個神秘的角落，一坐上去整個靈魂都跟著睡去」、「有時候下班太累會這樣」、「+1，沙發太好睡了，不小心就先睡一波」、「我會欸，但有時候睡一個太爽，起來已經12點了」。

此外，還有網友開玩笑說，「我是起床兩段式，太早醒會先滑手機，但一定要再瞇回去，睡到出門前最後一刻才爽」、「起床兩段式+1」。

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不過，也有不少民眾不太喜歡兩段式睡眠，認為，「這樣會更累」、「睡了第一段後，第二段就會更難入睡」、「睡完第一段就沒辦法睡第二段了」、「喜歡洗完澡再好好睡一覺」、「第二段絕對睡不著」等。

兩段式睡眠恐致睡眠障礙產生抑鬱症狀

對此，台灣精神科醫生楊聰財指出，兩段式睡眠，長期下來可能會造成睡眠障礙，嚴重則會讓思緒無法集中、甚至產生抑鬱症狀。他提到，人需要擁有至少6到8小時品質良好的睡眠，分段式睡眠會讓深層睡眠時間不足，如果連續2天都睡不好，就會積欠「睡眠債」，必須休息個好幾天才能還清，恢復到原本該有的精神狀態。

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