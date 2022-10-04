鄭秀文踏入50歲優雅地老去　堅拒夾硬扮年輕　連爆金句發人深省

在上個月正式邁入50歲的Sammi鄭秀文，越活越自在！之前才分享「不忌諱變老」的樂觀心態，展開50+人生之後，更是金句狂噴！近日身穿鏤空裝展現姣好身材的她，寫下「年齡只是數字，而時尚可以是一輩子的事」，再度被粉絲推爆！紛紛說「超靚！潮爆」、「就是喜歡你，每次都帶著好多正能量」，讓小編來整理鄭秀文50+正能量金句，享受慢慢變老，也可以是件很優雅的事！



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一、年紀是成長、是經歷、是必然定律，不需要害怕

「對於年紀，我從不忌諱，甚至用感恩的心去擁抱它。年輕時並不會明白年齡的意義是什麼，現在懂了，它是成長、它是經歷、它是老去，此乃必然的定律，徐徐老去，你我都一定會，因此沒有需要害怕。」

二、不用50歲硬活成18歲，但你可以在每個歲數裡，好好地活出自己

「年齡，並不會妨礙你在任何階段當中，成為一個最好的自己，你不用50歲硬要活成18、22，但你可以在每個歲數裡，好好地活出自己，如果有人用你的年齡去嘲諷你、貶低你，不相干，只因他們仍未認清生命的本質。」

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三、年齡只是數字，而時尚可以是一輩子的事

「溫柔地接納自己，接納自己的容貌、體態和內心，年齡只是數字，而時尚可以是一輩子的事，請擁抱原汁原味的自己。」

四、只有自己能夠定義自己

「花樣年華的意義誰來定？每個人都有一把尺，最終你會發現，只有自己能夠定義自己，love yourself，自在做自己也要懂得欣賞別人的美。」

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五、每天努力和用心，生命，就不會白過

「多年一直的努力都沒有白費，多年的崎嶇生命都沒有白過。入五，有感觸，但感恩更多更多，依然相信，每天努力和用心，生命，就不會白過。謝謝歌迷們一直是我的動力，依然相信關關難過關關過，堅強的心智和靈魂是通過人生困難而尋獲得，讓我們用心栽種明天。」

六、人生無常，那就短視一點，我只管活在當下

「跑到最後半個小圈，忽然狂風大雨！天氣無常，人生更加無常！既然無常，人生就短視一點，我只管活在當下，在淋濕或呆等之間，要做一個決定！最終，決定在大雨中跑去停車處，大約兩分鐘，上了車那股快感，像是抵達了人生彼岸，而在大雨中狂奔，隱隱有股無懼的激勵！無常，也是生命的尋常。」

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