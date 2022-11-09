10大內地實力流量女星《延禧》秦嵐排第2《夢華錄》劉亦菲險包尾

這次小編要來介紹「實力流量兼具的陸劇女演員」，基本上只要卡士名單上有她們在的作品都會是在大陸爆紅，不僅是因為很會挑選劇本，更是因為自身精湛的演技，讓人可以很放心地追劇啊！（以下排名不分先後順序）



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一、孫儷

不管有沒有在追陸劇，大家應該都知道「孫儷」，當年憑藉宮鬥古裝《後宮甄嬛傳》紅遍全亞洲，豆瓣開出9.4高分，電視和網路平台更時不時重播，後續幾部作品《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》和《理想之城》更是口碑好評不斷，她也是中國電視史上最年輕完成金鷹獎、飛天獎和白玉蘭獎三大滿貫獎項的女演員，完全就是「收視女王」無誤，看到孫儷還是會忍不住喊一聲「娘娘」！

二、秦嵐

有「霸氣御姐」之稱的「秦嵐」，以《還珠格格3》陳知畫打開知名度，被瓊瑤評為「天上一顆星，人間一滴淚」，後來星途大開，代表作品有《又見一簾幽夢》汪綠萍、《延禧攻略》富察皇后、《怪你過分美麗》莫向晚和《關於唐醫生的一切》唐佳瑜等，其中《延禧攻略》讓她再度翻紅，還被封為「最美皇后」，先前還跟王鶴棣在《理智派生活》上演姐弟戀，待播劇還有很多喔！

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三、楊紫

童星出身的「楊紫」，作為「大陸90後四小花旦」之一，1992年生的她才滿28歲就已經有多達70部作品，出演《家有兒女》夏雪才正式成為家喻戶曉的演員，在《花非花霧非霧》出演煙花，和鄧倫結下友誼之情，之後還有《戰長沙》、《歡樂頌》、《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》、《女心理師》、《餘生，請多指教》和《沉香如屑》，什麼類型的題材都難不倒她，之後會帶新作《長相思》跟大家見面！

四、楊冪

人稱「冪姐」的「楊冪」，不僅是中國影視圈的代表女星，更是85花中的佼佼者，已經有長達30幾年戲齡的她，憑藉凍齡的外貌和姣好的身材，讓她始終維持著高人氣和高流量，前期以《神鵰俠侶》和《仙劍奇俠傳三》人氣扶搖直上，後續作品《宮》、《古劍奇譚》、《親愛的翻譯官》、《三生三世十里桃花》、《談判官》和《斛珠夫人》更是奠定她在演藝圈的地位，和許凱合作的《愛的二八定律》也確定要開播啦！

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五、趙麗穎

自帶演技和流量的頂級女演員「趙麗穎」，雖然已經34歲，但可愛討喜的娃娃臉讓她在選角上不受影響，以《新還珠格格》的晴兒打開知名度，接著幾部劇像是《宮鎖珠簾》、《陸貞傳奇》、《杉杉來了》讓她快速走紅，2015年《花千骨》成為家喻戶曉的流量女星，之後的作品《老九門》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》、《有翡》也都開出好成績，去年以《誰是兇手》積極轉型，預計接下來會有《野蠻生長》開播！

六、譚松韻

說起「譚松韻」應該無人不知無人不曉吧！15歲以童星出道，21歲就因為《後宮甄嬛傳》可愛的淳貴人而廣為人知，每種題材都不設限，像是青春校園《最好的我們》、熱血競技《旋風少女》、言小愛情《狐狸的夏天》和勵志成長《浪花一朵朵》，近幾年則以《錦衣之下》袁今夏、《以家人之名》李尖尖、《錦心似玉》羅十一娘和《請叫我總監》寧檬再度爆紅，待播的還有《向風而行》和《歸路》！

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七、周雨彤

說起實力流量兼具的陸劇女演員，怎麼可以沒有「周雨彤」，在電影《重返20歲》中飾演搖滾樂隊女主唱小美學姐，因為其高冷的造型備受注目，基本上她不會接同一類型的作品，像是《上癮》、《大宋少年志》、《從結婚開始戀愛》等，去年更是一連帶來《法醫秦明之無聲的證詞》、《我在他鄉挺好的》、《最酷的世界》等四部作品，人設重疊性超低，之後還有跟吳磊的《愛情而已》和大家期待已久的《大宋少年志2》！

八、劉亦菲

大家記憶中的小龍女「劉亦菲」，被網友稱為是自帶聖光和仙氣的「神仙姐姐」，主演《金粉世家》正式進入演藝圈，之後更是一舉出演《天龍八部》王語嫣、《仙劍奇俠傳》趙靈兒、《神鵰俠侶》小龍女等經典角色，主要活躍於電視圈的她，只要有電視劇選角的風聲就會引起轟動，特別是今年《夢華錄》可是暌違16年重返小螢幕，和陳曉的CP感爆棚，待播的陸劇還有《一曲三笙》和《去有風的地方》！

九、唐嫣

跟羅晉結婚生子後就鮮少出現的「唐嫣」，就讀中央戲劇學院表演系曾被譽為「中戲校花」，出道前被張藝謀選中成為「奧運寶貝」赴希臘雅典參與閉幕式表演，隔兩年後以《風滿樓》出道，靠著《仙劍奇俠傳三》紫萱一角一炮而紅，著名代表作有《軒轅劍之天之痕》、《千金女賊》、《活色生香》、《何以笙簫默》和《錦綉未央》，其中《錦綉未央》更一路從公主爬到皇太后，復出之作《燕雲台》也討論度高！

十、白鹿

最後就是我們的鹿鹿子「白鹿」，因為喜歡韓流還曾去參加SM練習生選秀，落選後轉戰模特兒和演員，于媽「于正」的掌上明珠，出道不到兩三年的時間就擔綱女主角，諸如《招搖》、《烈火軍校》、《半是蜜糖半是傷》，去年的連動《周生如故》和《一生一世》更是話題不斷，今年跟張若昀合作的《警察榮譽》更有8.5的高分，新作跟羅雲熙《長月燼明》、跟張凌赫《寧安如夢》，還有網傳與王鶴棣的《錯撩/以愛為營》啊！

以上就是「10位實力流量兼具的陸劇女演員」，還有哪些漏網之魚，也歡迎留言分享，優秀的女星值得大家喜歡！

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