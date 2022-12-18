再有台女藝人私密照外流 傳是這性感女星 早前才捲另一偷拍風波
撰文：聯合新聞網
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辜莞允（NONO）先前捲入徐瑋吟（鮪魚）的偷拍風波，銷聲匿跡了好一陣子。
如今再躍上新聞報道，竟然是因為私密照外流疑雲再起，網路上瘋傳「NONO大學限時獨家」檔案等聳動字樣，吸引網友熱烈關注。
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辜莞允2014年時曾因為遺失相機，導致3張性感泡湯照外流。後來她和涉嫌外流者和解，原以為此事就此落幕，未料現在又傳出她大學時期的近百張私密照片外流，包括和男伴的親密照、音檔等等。
不過經紀人尚未看到這些照片或是影音，加上現在AI換臉技術發達，只能奉勸大家不要隨便下載轉發，以免觸法。
而辜莞允現在少了通告工作，認真接業配維持生計。她懶理這些似是而非的消息，繼續賣力在社群網站上分享產品和個人生活。
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