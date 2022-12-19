60歲「世界球王」極端生活習慣超攞命！揭秘馬勒當拿死因之謎

「世界球王」馬勒當拿（Diego Maradona）在2020年10月30日才剛度過60大壽，同年11月初即被診斷出腦部有硬膜下血腫，即使手術過程都很順利，但沒料到心臟忽然停止。即使來了三架救護車全力搶救，依舊回天乏術。紀錄片《What Killed Maradona》將用更深入且充滿人性的視角，拼湊出這名非凡男子的一生。



馬勒當拿的在足球界有著神級地位，創造並改寫足球的歷史。在他之後的許多當代名將如美斯（Messi）與C朗拿度（Cristiano Ronaldo），都受到他的影響。馬勒當拿從出生貧民窟的玩球兒童，進化成全球最偉大的球員，拿下全球最重要的足球獎項。但他未能熬過晚年，60歲即辭世。死因是心臟衰竭。

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紀錄片《What Killed Maradona》探討，馬勒當拿究竟為何隕落。其實在球場外，馬勒當拿深陷毒癮之苦。他不僅吸食可卡因，同時喝酒助興，依賴各種藥物，來維持舉世無敵的表現。馬勒當拿致命的生活方式，最終斷送了自己的性命。

馬勒當拿身高僅165釐米，他在足球場內有如小巨人的神奇表現為他博得「球場上帝」、「世界球王」等耀眼稱號。他16歲就入選國家隊，兩度帶領阿根廷闖進世界盃足球賽冠軍戰，並在1986年率隊捧走金盃。

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人群的瘋狂愛戴，球場上對手的殘酷鏟球攻擊，渾身都是運動造成的病痛，使得世界球王在球場外，逐漸沉淪於藥癮與酒癮。30歲過後馬勒當拿毒癮問題相當嚴重，尤其退役後馬勒當拿依然不改本性，繼續吸食可卡因與縱情享樂，而且身形變得暴肥，他分別在1998年，2000年，以及2004年因吸毒過量而入院，一度都已經傳出病危甚至死訊，但最後都搶救回來。

雖然他後來在好友、古巴元首卡斯楚（Castro）的介紹下前往夏灣拿戒毒，不過在04到07年間一度又傳出入院。球王想在足壇另覓出路的希望，完全因健康狀況不佳而幻滅。他的生活方式和習慣，幾乎可說是主要因素。

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