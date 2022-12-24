「台版金泰希」邱偲琹IG分享與媽媽妹妹合照 網友讚：全家高顏值
撰文：聯合新聞網
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24歲的邱偲琹有「台版金泰希」封號，足見高顏值，日前她在社群媒體po出帶家人吃飯提前過聖誕節的照片，讓網友驚呼一家從媽媽到3個女兒都是高顏值美女，又正又有氣質，大讚邱媽媽「好會生」。
邱偲琹今年的工作直至年底才稍微有個小空檔，陪家人一起過節、吃飯。因為爸爸工作很忙，所以每次的家庭聚會，時常會接到爸爸打電話來抱怨：「你們又偷約，排擠我欸！」
按圖看清「台版金泰希」邱偲琹靚相：
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喜歡節日浪漫的邱偲琹，更時不時會「製造浪漫」，邱偲琹分享：「印象深刻的是有一次情人節，我特別買了花，到了後打給我妹說有幫她叫外送，讓她下樓拿，結果妹妹看到那束花超開心。我還在卡片上備註：即便是單身也可以很幸福。」
久久跟家人一起聚會，尤其是親姊妹，讓邱偲琹感到非常開心，不但有一見面煩惱都沒了的紓壓感，更有充滿電可以繼續往下一個旅程邁進的動力。最近邱偲琹趁空檔進修表演課，也很期待明年有新的影集作品可以與大家分享。
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