李玟傳婚變｜世紀婚禮分兩日舉行豪使過億　邵氏片場搭景極盡奢華

Coco(李玟)日前被爆與加拿大富商老公Bruce Rockowitz婚變,掀起網民熱議。Coco與老公Bruce於9年前,2011年10月在香港舉行婚禮,當時36歲的李玟與拍拖8年、52歲的Bruce在香港一連兩日舉行世紀婚禮,據知整個婚禮所費不菲,總開銷高達1.5億!



李玟在Instagram分享2022年的心路歷程。(IG@cocolee)

根據報道指,當時Coco在婚前入住Ritz-Carlton的總統套房,一晚花費就已經達10萬,除了婚禮時身穿的婚紗之外,會場佈置也十分華麗,會場內吊着幾組巨型水晶裝飾,當時有傳媒問Bruce是否用了過千萬美元舉辦婚禮時,他就答道:「我從不會計!」十分之豪氣。

李玟世紀婚禮有Bruno Mars現場獻唱!

而這個世紀婚禮就分為兩日舉行,第一日於Sky 100註冊結婚,因為Coco曾表示要用香港的日落做背景行禮最浪漫,當時還有國際巨星Bruno Mars在現場獻唱《Just The Way You Are》、《Marry You》。下午5時左右,Coco身穿由名師Vera Wang設計的白色婚紗,在音樂的伴奏之下步入會場。婚禮上設有一個踩爛玻璃的猶太儀式,傳統上這個儀式要由新郎用右腳將一個用白布包住的盤子或玻璃杯踩碎,意味着踩碎婚前的各種惡習,並象徵這婚約一旦破碎,就不能再重圓。當日Coco接受傳媒訪問時表示與老公拍拖8年,大家是一見鍾情,之後更望向老公Bruce說:「I LOVE YOU FOREVER!」

李玟和富商老公Bruce。(李玟@微博)

李玟世紀婚禮,仲有Black Eyed Peas!

第一日婚禮結束後,就到第二場的開始,原來當年Coco與Bruce一早已請了450位工人於將軍澳邵氏影城搭景,將一個1,800平方米的廠房改建成婚宴場地,中間設有巨型舞台,花費了500萬港元,更有荷李活花藝大師擔任顧問。婚禮上所用的花藝擺設,甚至是餐巾,均是由巴黎空運到港。值得一提的是,喜帖上印有婚宴專屬LOGO「CB」,內頁還特別註明了「不收禮」。

彭定康伉儷,與「天下第一關」鄭紹康亦有出席李玟婚禮。

是次也有不少知名人士參加婚禮,一共有5組巨星表演,分別有第一日為註冊結婚獻唱的Bruno Mars,Alicia Keys,Ne-Yo,第二日婚宴Bruno Mars和Black Eyed Peas也有表演,最後一位就是Coco本人。出席婚禮的嘉賓也十分猛料,約有300位國際級政商界及荷李活名人紅星出席,其中就包括彭定康伉儷、澳洲首富Solomon Lew伉儷、盛智文伉儷、蕭亞軒以及Tommy Hilfiger等等。