萬千星輝2022｜林敏驄帶傷出席　透露「有人報夢」冇獎攞

《萬千星輝頒獎典禮2022》今晚（08/1）隆重舉行，早幾日有報道指林敏驄不獲邀請到場，後來昨日他接受《香港01》訪問時，就解釋只是溝通上的誤會。今日下午，開騷前又有報道指他因為踢足球受傷而缺席。「準視帝」彈出彈入，令不少網民都擔心林敏驄的情況，更有人懷疑他是因為早知道沒有獲獎而借故缺席。



不過今晚（08/1）林敏驄就突然現身，他接受《香港01》訪問時，就回答：「我嚟支持吓屋屋企人，套劇梗係有信心啦，一家要攞最佳劇集。」驄哥還向記者展示傷勢，腳踝腫了。

最終現身！（梁碧玲攝）

問到奪「視帝」的機會，他說回答：「個個都勁過我啦，你都傻嘅。你睇吓呢啲，行過都有氣場。」記者笑言他有一支別人沒有的「棍」，他就說：「自衛㗎啫！」問道他有沒有寫定得獎致謝詞，他又說：「邊個攞，我同佢講。」他又直言，自己沒有可能得到「視帝」。他說：「冇可能！」是不是曾志偉說的？他回答：「你唔好『莊』我啦，有人報夢畀我呀。」