萬千星輝2022 | 林敏驄狂寸郭柏妍　獲獻吻不滿對方「揸流攤」

無綫（TVB）昨晚（8日）《萬千星輝頒獎典禮2022》圓滿結束，由陳山聰和江美儀分別憑《金宵大廈》及《下流上車族》奪得視帝和視后，而早已被封為「民間視帝」的林敏驄大熱倒灶失落視帝，不過幸好主演的《下流上車族》奪下「最佳劇集」。在台上他如常發揮搞笑本色，形容江美儀似「烏雞」，又問「食咗幾多粒事後（視后）丸呀？」

林敏驄未能奪視帝。(葉志明 攝)

早在獲獎前林敏驄已陪戲中女兒郭柏妍到後台接受訪問，郭柏妍入行短短兩年奪得「飛躍進步女藝員」，郭柏妍先感謝林敏驄「教咗我好多嘢」，林敏驄即打岔道：「喺台又唔見你咁講？」郭柏妍撒嬌道：「呀！點算呀，而家講返得唔得呀？」林敏驄繼續寸：「成套劇都喊唔出，而家又喊得出。」郭柏妍繼續感謝林敏驄，林敏驄則扮驚訝兼冷笑。

郭柏妍頻頻被林敏驄寸。（資料圖片）

在場記者要求「畀個飛吻畀爹哋啦！」郭柏妍即聽話獻吻，林敏驄先避開道：「點飛呀？」不過最後林敏驄都乖乖讓郭柏妍鍚「面珠墩」兼企定定影相，之後更投訴郭柏妍「揸流攤」，根本沒有觸及到臉部。

郭柏妍獻吻。（資料圖片）

林敏驄爆拍劇初期大家都笑郭柏妍「一嚿雞咁，喊又喊唔出，經過我哋調教之後，打通咗任督二脈，任督先得。」實際上林敏驄是想讚郭柏妍學習能力快，郭柏妍聽後高舉獎座感動道：「我要喊啦！」林敏驄再笑她：「喊都要攞住個獎。」林敏驄指為支持郭柏妍才現身頒獎禮力撐，最後郭柏妍再獻吻，又全程傍實林敏驄，看得出林敏驄雖然常調侃郭柏妍，但其實二人關係相當融洽。

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