萬千星輝｜《下流上車族》奪最佳劇集　林敏驄：係咪要多謝珍姐？

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳劇集」由《下流上車族》奪得，由影帝任達華與影后張艾嘉負責頒獎。劇中一眾演員上台領獎，該劇男主角林敏驄在台下開心地走向曾志偉跟對方握手，就連拐杖都不用拿，今日受了腳傷的他突然健步如飛上台發表得獎感言。

陳山驄表示：「我想講嘅好簡單，2023年係好特別嘅一年，3月18、19號有兩場好精彩嘅演唱會。」乘機為自己的演唱會宣傳。失落視帝以及我最喜歡男角色的林敏驄續說：「個人榮辱好小事，識攞梗係攞終極大獎，真係能夠參與呢套劇我覺得好驕傲。係咪要多謝珍姐 (曾勵珍)？同埋要多謝我老友總經理 (曾志偉) ，佢對我無乜好過，我一路等佢良心發現。佢甚至係比我更加了解我，佢好似係一個最好嘅朋友，默默守護喺你身邊，知道晒你可以做到咩嘢，同埋知道你有咩不足，適當時候推你一下，多數時候想推你去死。佢係有一顆善良嘅心幾百人，我都數唔到有幾多個係佢幫助過嘅。佢令我哋幾隻老嘢.....你 (江美儀) 唔以為着到成隻烏雞咁，做視后今朝啪咗幾粒事後丸。」