萬千星輝2022｜郭柏妍成TVB最力捧女星　中學時期已像仙女降臨

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》今日（8/1）舉行，郭柏妍入行短短兩年奪得「飛躍進步女藝員」，絕對是TVB最新力捧對象。

（葉志明攝）

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郭柏妍參選港姐期間已是大熱人選之一。她畢業於香港大學食物安全管理碩士，課外活動繁多，多才多藝。

2020港姐的結果塵埃落定，冠軍是謝嘉怡（中）、亞軍是陳楨怡（左）、季軍是郭柏妍（右）。（陳順禎攝）

郭柏妍於當選後便簽約無綫電視（TVB）成為旗下藝人，拍劇的機會數不完，成為TVB藝人後首部參演的劇集為《白色強人II》，入行後即備受力捧工作機會不斷，一年間已拍4套電視劇。早前郭栢妍更涉足電影方面的工作，拍攝處女電影，郭柏妍的發展可以說是十分快，出道兩年已經準備登大銀幕。

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郭柏妍揮低於《金宵大廈2》飾演毀容女兒的前As One成員蘇皓兒（Chloe），頂上參演由林敏驄、江美儀等主演的新劇《下流上車族》，據悉此舉是TVB內部安排，看來誓要將其捧為新一代花旦。

郭柏妍做得好好。（《下流上車族》劇照）

翻查資料，郭柏妍絕對是同屆中最有發展潛力的港姐之一，甚至略勝冠軍謝嘉怡（Lisa）及亞軍陳楨怡（Celina）一籌。謝嘉怡深得觀眾喜愛，中文卻有待進步，故演戲方面只獲安排亮相處境喜劇《愛·回家之開心速遞》，及不時獲邀上綜藝節目維持曝光率。陳楨怡則被爆出食煙出軌，遭前男友周子揚打擊事業，至今仍留在內地，看來要過一排冷河才可復出。部分港姐則負面新聞纏身，星途浮沉，暫時只得一位可以同郭柏妍匹敵。