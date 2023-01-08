萬千星輝2022｜陳山聰終奪視帝　曾做歌手遇金融風暴轉做演員

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》今日（8/1）舉行，大熱陳山聰奪得「最佳男主角」！他在台上多謝了很多人，包括曾志偉、珍姐及樂小姐，他更形容後兩者是「執我返嚟」、「呢個恩我永遠都記得，你兩個點樣雪中送炭！」。陳山聰更感謝TVB在這23年來的一直給予他機會，而特別感謝曾志偉：「因為曾志偉喺我最失敗嘅時候幫咗我，問我命想唔想拍劇！」陳山聰尊稱曾志偉為「阿爸」，他更高呼：「我終於成功做到！」

陳山聰終奪視帝。(節目截圖)

陳山聰出生於澳門，是家中的幼子，所以家中給予他的自由度比較大，讓他可以朝着興趣發展。16歲時的陳山聰曾參加無綫電視（TVB）以模仿四大天王為主題的歌唱比賽，憑歌曲《長夜多浪漫》而被評判劉德華賞識，一年後成為劉德華當年成立的唱片公司力捧的偶像歌手，曾推出兩張唱片。可惜於1997年遭遇亞洲金融風暴，陳山聰所屬的唱片公司被迫倒閉，在迫於無奈的情況下轉型。

陳山聰初入行以歌手身份出道。（IG：joelshanchung）

陳山聰母親曾為裁縫，令他對時裝這方面有不少的知識及觸覺，陳山聰曾售賣二手衣服，當時月薪只有3500多元。半年後，陳山聰憑着自己的能力擔任起時裝設計師Rib Yeung的設計助手，改變自己的路，而陳山聰不甘於只屈在時裝一行，對演藝圈仍然持有希望，所以托朋友幫忙牽線重回演藝圈。

陳山聰。（葉志明攝）

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陳山聰輾轉之下終於在2000年進入TVB繼續演藝夢，最初他只被安排拍攝劇集擔任配角，重回TVB時他的月薪只有6000元。陳山聰回到TVB後拍過不少的劇集，有：《皆大歡喜》、《律政新人王》、《非常外父》、《大唐雙龍傳》、《老婆大人》、《妙手仁心III》、《酒店風雲》、《本草藥王》、《法證先鋒》、《東方之珠》、《兩妻時代》、《最美麗的第七天》等。直至2008年，陳山聰終於得到TVB高層的賞識，於2009年的劇集《學警狙擊》中飾演「左輪」一角而為人認識，之後他更在《女王辦公室》及《天梯》等劇集中擔當一角，但《天梯》後，陳山聰便沒有再拍攝劇集。直至2013年底，陳山聰重返TVB拍攝《宦海奇官》，慢慢再次在TVB建立他的演藝事業，2015年始在劇集《張保仔》及《刀下留人》擔任要角，在2017年憑《同盟》飾演「令千佑（Kent）」一角於《萬千星輝頒獎典禮2017》獲得「最佳男配角」獎，在致謝辭時，陳山聰感謝TVB一直沒有放棄他才令他有這一天。

在新劇中，陳山聰被苑瓊丹「抽水」，令他覺得好痕，忍不住叫停。（符祥定攝）

陳山聰奪得「最佳男配角」後直至2019年才於《金宵大廈》中首次擔任男主角，他在劇中的演出備受好評，更憑此劇在《萬千星輝頒獎典禮2019》首度獲提名「最佳男主角」及「最受歡迎電視男角色」，雖然最後五強止步，但陳山聰的演藝路開始漸有成績，連續兩年獲提名「最佳男主角」及「最受歡迎電視男角色」。2022年陳山聰憑《金宵大廈2》獲提名「最佳男主角」，成為視帝最後十強，而陳山聰獲得視帝的歡呼聲甚高。

陳山聰入行多年終於得到肯定。(林迅景攝)

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陳山聰與何超雲及何麗萍的感情：

陳山聰2011年時與「賭王」何鴻燊之女兒何超雲多次傳出緋聞，雖然多次否認事實，但最後於8月正式公開二人為情侶關係，並承認2010年底已與有10年關係的前妻楊渡萍辦理離婚手續，可惜陳山聰與何超雲未能開花結果，2013年結束2年情。其後2019年，陳山聰與圈外女友何麗萍（Apple）宣布結婚，並於2020年7月Apple剖腹產下兒子，獲得一個美滿的家庭。

陳山聰當年離「駙馬」之位不遠。（視覺中國）

陳山聰為兒子陳霆軒（Jaco）舉行2歲生日會。（IG：@joelshanchung）

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