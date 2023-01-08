萬千星輝2022｜陳展鵬喺大馬勁受歡迎　見面會價錢同BIGBANG睇齊

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》今日（8/1）舉行，陳展鵬大熱奪得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，他已經是第三次奪得這個獎項，證明陳展鵬在當地的人氣非常強勁！

陳展鵬三奪「馬來西亞最喜愛TVB男主角」。（螢幕截圖）

點樣證明佢真係紅？近年有不少藝人都到外地登台，接近農曆新年當然是他們搵真銀的好日子，貴為視帝嘅陳展鵬曾於2018年農曆年初二會到馬來西亞吉隆坡開fans meeting，最貴門票一張要約$1200港幣，個票價仲超越了歌神張學友同韓國天團BIGBANG同樣在馬來西亞的演唱會和見面會！！

陳展鵬今日係instagram透露年初二，會到馬來西亞開fans meeting。

有參加過fans meeting嘅粉絲都知買得最貴門票，見面會之後都可以同偶像近距離接觸。根據陳展鵬海報中，原來粉絲無論是買最貴價還是最便宜的門票 ，都有機會同佢有近距離接觸。不少粉絲見到都紛紛留言話一定會買飛親睹偶像，仲話會買埋佢設計嘅眼鏡到場！

韓國天團BIGBANG同歌神張學友嘅票價，同今次fans meeting差唔多價錢！

以歌神張學友演唱會和BIGBANG 三子的見面會為例，最貴價門票分別只需馬幣￥688（即港幣$1376）及￥550（即港幣$1100）。你以為學友同BIGBANG嘅門票就係最貴？咁你就太年輕了！根據網上資料，天后王菲在馬來西亞舉行的演唱會係史上最貴嘅，因為一張要馬幣￥1080（即港幣$2160）。所以今次陳展鵬門票只要￥588（即港幣$1176），值唔值就見仁見智，但相信粉絲們為了見偶像，呢啲錢又點會介意花呢？！

相信到時一定有咁嘅情景。

點擊圖輯看看陳展鵬與太太單文柔和囡囡一家三口的幸福相片︰