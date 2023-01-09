萬千星輝2022｜曾志偉認錄獎門人辛苦　唯有停播：頂到過年唔得喇

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》在昨晚（8日）圓滿落幕，各個獎項都已經頒發，總經理曾志偉在接受TVB娛樂新聞台訪問時亦表示非常滿意：「我覺得其實你真就得㗎啦，個show都好真啦，同埋你睇下每一個得獎嘅人，或者啲人聽到嗰個同事得獎呢，大家都企晒起身鼓掌，即係證明每一個大家都覺得佢應該得，眾望所歸。」



總經理曾志偉認為每位得獎者都眾望所歸！（影片截圖）

今屆頒獎禮的頒獎嘉賓陣容堪稱超豪華，包括任達華、張艾嘉、葉童、黃日華、苗僑偉（三哥）、呂良偉、郭可盈、鄭則仕、余安安、湯寶如、劉小慧、陶大宇以及梁榮忠等，現場星光熠熠！曾志偉亦直言自己碌盡人情卡：「每一個宣讀頒獎嘉賓名單個個都We嘩鬼叫，其實近乎每一個都係我自己親自打電話嘅，甚至乎其實仲有三個呢係本來要嚟嘅，但喺呢兩日裏面同時確診，所以都臨時臨急要即刻搵人呀。Last大家諗唔到會係任達華同張艾嘉，好多人都話『電影頒獎典禮呀？』我覺得需要呢啲喺TVB、或者喺我哋行業裏面，一啲好受大家尊重嘅朋友返嚟，頒獎畀佢哋，鼓勵佢哋。」

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《開心無敵獎門人》獲得「最佳綜藝節目」獎。（電視截圖）

提及《開心無敵獎門人》獲得「最佳綜藝節目」獎，曾志偉就表示喜見大家仍非常支持這個廿幾年的節目。不過《開心無敵獎門人》早前播出最後一集，宣布暫別幕前，不少觀眾都大呼不捨，希望節目繼續做下去，而曾志偉就坦言自己難以兼顧：「好辛苦，因為我要返工啦，如果每個禮拜要錄嘅話呢，我其實要嘥兩三日同佢哋度問題，所以我頂到過年就話唔得喇，我真係要停一停，咁我等呢上半年將下半年嘅節目安排好喇，或者睇下有冇機會下半年再做啦！」

《開心無敵獎門人》早前宣布暫別幕前。