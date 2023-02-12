內地話題劇《狂飆》被爆用毒販演員　劇組急發聲明割席　本尊道歉

陸劇「狂飆」是改編自大陸真實掃黑案件，成為近來的話題陸劇，不過卻被網友發現劇中的一名演員之前曾有吸毒被逮的前科，立刻引熱議，劇組也隨即發出聲明說明，並將會刪減該演員的戲份，而凌晨該演員也發長文道歉。



網友發現「狂飆」劇中一名飾演毒犯「鍾阿四」的演員韓朴俊，正是之前藝名：含笑的男星，2009年8月因為吸毒在家中被捕，之後他改了藝名為韓朴俊又重返演藝圈，這幾年陸續在「大秦賦」、「九州‧海上牧雲記」、「長安十二時辰」等劇中參與演出，11日晚間「狂飆」劇組在微博發出聲明指出，當初劇在籌備時，對方是以韓朴俊之名投簡歷，然後在這近10年內，有參與超過10部劇的演出，最後同意他以特約演員出演，他的戲份也在一天內就拍攝完成，現在會刪除修改該演員所演出的片段，最後更強調「我方始終秉持對涉毒零容忍的態度，並保留對其及涉及該演員聘用的相關環節進行追責，通過法律途徑維護我方合法權益的權利」。

《狂飆》劇組割席及有吸毒前科的演員韓朴俊道歉聲明。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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12日凌晨韓朴俊在微博發長文道歉，「十多年了，每天都小心翼翼的在悔恨中度過」，也再提到當年「因為頸椎疼痛難忍，加之對新型毒品的認知不清，導致誤食，為此我接受了治安行政拘留數日的處罰」，他透露「這十多年來，我積極配合每一次的尿檢，只想證明那一絲絲的清白」。

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韓朴俊直言他是個演員，演戲是他的工作，更是生存唯一的依靠，感謝過去這些年給予他工作機會的人，讓他能參與幾部劇的演出，雖然是很小的配角，也努力完成，在「狂飆」中鍾阿四的戲份只有兩場，隨著劇爆紅後，他擔心的事還是發生了，如今也坦然面對，並「向劇組深表歉意，向所有喜歡這部劇的朋友們道歉，向所有曾經支持和喜愛過我的朋友們道歉，向所有奮戰在緝毒一線的民警道歉」。

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