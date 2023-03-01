22前奪選秀亞軍無人簽約「卻被劉德華睇中」如今變大陸一線女藝人

61歲劉德華出道超過40年至今人氣不減，憑藉帥氣外貌、優秀演技加上親民、謙虛的個性，讓他擁有大批粉絲追隨。



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在演藝圈歷練多年的劉德華，看人的眼光也相當準，2001年劉德華擔任新加坡選秀節目《才華橫溢出新秀》評審，其中有位女參賽者獲得當屆亞軍，卻沒有被簽約，不過劉德華卻一眼看上了她的潛力，還特別鼓勵她，而事後也證實，不愧是天王的眼光，看人神準，因為這名女參賽者就是後來演出《甄嬛傳》（後宮甄嬛傳）爆紅的孫儷。

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孫儷在2001年參加新加坡選秀節目《才華橫溢出新秀》，拿下亞軍及智慧大獎，從眾多參賽者中脫穎而出，不過在10多名被簽約的參賽者名單裡，卻獨漏了孫儷。但孫儷的才華卻讓劉德華印象深刻，主持人問了擔任評審的劉德華，會選誰來飾演電影女主角，劉德華豪不猶豫回答：「我會選上海來的，那個瘦瘦的孫儷」，稱讚孫儷舞跳得好，劉德華的大力讚賞，對當時的孫儷來說是相當大的鼓勵。

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儘管外界都不看好孫儷，但回到大陸的她，格外珍惜每次的表演機會，一口氣接到《玉觀音》、《大染坊》、《一雙繡花鞋》3部片約。她憑藉《玉觀音》打開知名度，在《大染坊》也有出色的表現，後來更因演出《後宮甄嬛傳》而聲名大噪。

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也許當年如果沒有劉德華開金口，孫儷不會有如今的成就，不過除了需要一點機運外，她也是靠著後天多年的努力，積極磨練演技，替自己擴展在演藝圈的道路，打響名號。不論是時裝劇《辣媽正傳》、《安家》，或是古裝劇《羋月傳》、《那年花開月正圓》都可以看見她的身影。

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