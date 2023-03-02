方力申新歡Maple Yip係邪教受害者？　網民列點證與葉萱為同一人

現年43歲的方力申（小方）自與鄧麗欣分手後，感情一直都空白，雖然有傳出不少緋聞，直到昨日（1日）小方才被爆出脫單成功。雖然小方未正式公開其關係，但已經介紹予朋友認識，據指小方新歡叫「Maple Yip」，是一位藝術家，是一個長髮、眼睛大大、皮膚白滑的女生，被稱為「氣質版馮盈盈」。

早前方力申出席一個單車活動時，指媽媽催他快點拍拖。（葉志明攝）

方力申的新歡是一位藝術家，而且具有明星相，被稱為「氣質版馮盈盈」。(ig圖片)

Maple Yip的社交平台亦有不少她的畫作，全是充滿個性的素描作品，她更精通中、英、韓語等多國語言。被爆脫單後的小方對於戀情沒有立即承認，他轉口風表示遲幾天再說，而小方新歡Maple Yip亦火速被網民起底，結果發現Maple Yip疑似是「邪教」信徒。

據知方力申新歡叫「Maple Yip」。(ig圖片)

網民在一條紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中，發現其中一個受害者的外形與小方新歡Maple Yip很相似，受害者名叫葉萱，與Maple Yip同姓。這套紀錄片是以「邪教」為主軸，是講述受害人葉萱是「攝理教前信徒」，去年3月16日曾經召開記者會指控教主鄭明析曾數度猥褻及性侵她，並且遭到信徒尾隨跟蹤。

受害者名叫葉萱。(影片截圖)

葉萱在記者會中以流利的韓文稱自己來自香港，於2011年時因為感覺到這世上很虛空，當時她遇上攝理教教徒，而教徒則以問卷接近並令她加入了攝理教。葉萱很快便成為高階信徒並迅速得到教主鄭明析的提拔，獲召至攝理教聖地—月明洞，成為了高階聖地歌手，可以享有與教主有貼身活動的機會，令到一眾教徒羨慕，葉萱亦有為攝理教華人教徒作翻譯，翻譯教主的活動直播或影片做中文。

葉萱在記者會中以流利的韓文稱自己來自香港。(影片截圖)