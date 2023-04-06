中年好聲音｜伍仲衡中學時期勁靚仔　曾為歌神張學友做御用幕後

《中年好聲音》收視愈來愈好，除了大家對參賽者愈來愈有感情之外，評審們的火花和互動也愈來愈好睇，就好似上集肥媽與伍仲衡鬧交要杜德偉出面調停，雖然明知是節目效果，不過大家依然津津樂道。

肥媽同伍仲衡上集係咁上演牙骹戰， 兩個嘈到企晒起身，要杜德偉出面調停。

講到這些導師，其實每位都在樂壇身經百戰，伍仲衡是香港著名的作曲家、編曲家及音樂監製，有「樂壇神之手」之稱。他能夠無曲譜下彈奏大部分流行歌曲，特別是香港粵語80-90年代的流行曲。他於1996年開始為演藝圈創作、監製歌曲和填詞，曾兩度獲得CASH流行曲創作大賽獎項。

伍仲衡亦是《聲夢傳奇》的評審。

伍仲衡畢業於聖芳濟書院，小學四年級開始學習彈鋼琴，他原本打算當機場工程師而修讀香港科技大學土木工程系課程，這個課程在全球同類課程中排在20多的位置，絕對是大好前途，但他為了追求音樂理想而輟學。

《中年好聲音》成功之處？ 有一樣嘢完勝《聲夢傳奇》｜任噏亂評

母校聖方濟書院絕對是伍仲衡音樂路的起點。（受訪者提供圖片）

他入行前後，即1995年至1999年為出版社編寫流行曲簡譜《金榜猛歌》。他於1995年參加了CASH流行曲創作大賽，並獲得1998年第十屆冠軍和2000年第十二屆亞軍。伍仲衡現為伯樂音樂學院的導師，同時也會為歌唱比賽擔任評判委員，更曾是張學友的御用琴手，為他在歌舞劇《雪狼湖》的亞洲巡迴演和104場學友光年世界巡迴演唱會擔任琴手與樂隊成員，自2017年開始跟隨金培達學習製作電影配樂至今。

周慧敏在伍仲衡音樂會的特別嘉賓。（劉智源攝）

今年一月，伍仲衡、蕭正楠和區永權於伊利沙伯體育館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，伍仲衡原來秘密寫了一首求婚歌《你是我最精彩的旋律》，送給台下的女朋友Ida，更即席走到台下，拿着鑽戒跪地求婚，女友感動拭淚答應，全場觀眾齊報以瘋狂歡呼聲祝福一對準新人及恭喜伍仲衡求婚成功。

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