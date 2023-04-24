看不到的中年好聲音｜觀眾被迫坐通道鼓噪　曾志偉一出招即擺平

《中年好聲音登峯之戰》剛剛圓滿結束，除了三強誕生外，賣廣告其間及節目後亦有不少趣事發生，例如現場觀眾不夠位坐，要加櫈坐通道而鼓噪，無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉就親自道歉兼出招擺平，觀眾即刻冧晒！完騷後，粉絲們又在電視城外與支持的參賽者慶祝，有人更當眾咀嘴。究竟眾評審與參賽者廣告時段在做什麼？請看看以下「你看不到的中年好聲音」。



《中年好聲音登峯之戰》剛剛圓滿結束，決賽採用直播制，每分每秒都好緊迫。開場後不久，廣告時段即傳來搬運聲，原來是因為現場太墟冚，觀眾完全唔夠位坐，結果要在出口附近的通道位置加櫈！

工作人員幾分鐘內要搬好櫈，到下一個廣告時段，有現場觀眾見助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲行過，即叫嚷：「樂小姐！我哋好慘呀！有飛都冇位坐！」樂小姐與無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉密斟幾句後，志偉亦親自前往加櫈區道歉，指理解他們受委屈，安撫觀眾情緒，並宣佈會登記他們的名字，送上稍後演唱會免費門票。觀眾聽完立即下火，亦可見志偉轉數快，公關手腕又高明！

觀眾席唔夠位，工作人員趁住賣廣告的幾分鐘，臨時在通道加木櫈。（鄧穎琪攝）

觀眾一度因冇正規座位坐而鼓噪，志偉親自道歉及提出補償方法。（鄧穎琪攝）

志偉一出完聲，觀眾即刻笑返。

請按下圖睇更多廣告時段現場情況：

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冠軍周吉佩與老婆熱吻！（陳順禎攝）

完騷後，一班粉絲在電視城外帶齊燈牌、香檳等候，為了與三甲參賽者周吉佩（吉吉）、李佳與羅啟豪慶祝，由於吉吉有很多手尾要處理，近12點40分才步出電視城，但應援團「吉S粉」全程冇怨言，更綵排要如何叫口號等。吉吉出現後，一位瘋狂粉絲更馬上熊抱他，而他亦逐一與粉絲合照。

請按下圖睇更多騷後慶祝情況：