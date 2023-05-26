狂野時速10｜狄維莊遜片尾現身證實破冰？雲迪素回應：被愛引領…

【狂野時速10／Fast X】雲迪素（Vin Diesel）主演賣座系列電影續作《狂野時速10》（Fast X），全球持續熱賣中，先前傳出與雲迪素極度不和，甚至宣告「再也不會回歸」的狄維莊遜（Dwayne Johnson），也在《狂野時速10》的片尾畫面驚喜登場，近期外媒訪問雲迪素，他也首度回應此事。



【相關圖輯】狂野時速10｜盤點系列十大美女 「神奇女俠」姬嘉鐸竟然唔係第一（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

雲迪素被外媒《Entertainment Tonight》詢問狄維莊遜的意外回歸，他並不像導演路易斯賴托瑞（Louis Leterrier）對此侃侃而談，反倒簡單表示：「我們有很棒的演員陣容，我們被愛引領，努力創造一個最好的環境，讓每個人都能盡最大努力工作。」並說這是所有演員都想要的，讓他們可以創造獨一無二的角色，永遠存在。至於狄維莊遜是否會出現在後續集數，或是外傳電影《狂野時速：雙雄聯盟》（Hobbs & Shaw）續集，則還沒有進一步答案。

【相關圖輯】《狂野時速10》保羅獲加24歲女兒客串 感覺似家人︰傳承父親榮耀（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

雲迪素、狄維莊遜曾在拍攝《狂野時速8》時傳不和，狄維莊遜認定他工作態度不佳，時常遲到，更痛罵他是「娘娘腔」，也沒有演出《狂野時速9》。狄維莊遜曾於2021年接受《CNN》專訪，被問到是否會回歸系列，提到早與雲迪素說過不會回歸，更說雲迪素時常發文「情緒操弄」，「我很不喜歡他在那篇貼文提到他的小孩，還提到保羅獲加（Paul Walker）的死亡，別把他們扯進來好嗎？我們明明在幾個月就聊過了，也有共識了，我一直都希望能帶著感激，結束我與《狂野時速》的美妙旅程」，如今再度客串登場，讓所有人都大感意外，也不知後續會如何。

【圖輯】點圖放大看更多《狂野時速10》精彩劇照👇👇👇

+ 13

延伸閱讀：

65歲仍火辣！莎朗史東大秀胸部、臀部與美腿 毫不隱藏

鄧紫棋絕美素顏曝 「角落1亮點」震撼全網！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】