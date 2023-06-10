郭采潔登台「胸部掉到腰」畫面被拍　網友傻眼問︰又得罪造型師？

台灣藝人郭采潔出道多年，最初從歌手出道，當時頂著清純長髮，至今仍讓人印象深刻，2013年轉戰大陸影視圈將一頭長髮剪掉，以帥氣短髮形象示人。日前她到新疆演出，以一襲小精靈的俏皮裝扮現身，上半身穿的削肩露背小可愛相當吸引目光，不過胸部的位置疑似「走山」，整個快掉到腰間，讓部分網友傻眼問：「又得罪造型師嗎？」



郭采潔日前到新疆參加音樂節活動，難得開唱和粉絲狂歡，近年來服裝造型愈來愈前衛的她，上半身穿著咖啡色削肩小可愛，卻被發現胸部疑似往下掉，位置卡在胸下處，比例顯得有些奇怪。而她下半身搭配民俗風濃厚的長裙，眼睛化著螢光綠的眼影點綴，俏皮模樣也被不少粉絲大讚：「像極了小精靈。」

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郭采潔21歲在台灣甫出道時被打造成「優格女孩」，以清新形象走跳演藝圈，之後跨足戲劇圈一開始也是演出搞怪學生妹、清純帶點靈氣的女子等角色，直到演出電影《小時代》顧里一角，除了在大陸打開知名度，冷傲獨立的都會女性形象也開始被套用在她身上。

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紅極一時的郭采潔中途卻遭緋聞纏身，即使幾度出面否認，仍無法改變大眾視線，後來她將事業重心轉往大陸，風格也劇變，完全按照自己的想法去做，參差不齊的短瀏海、鮮艷顏色的長眼線相當前衛，卻引來無法接受她形象改變的粉絲批評「妖魔化了」，郭采潔過去聽到歌曲《自己》歌詞「用一片麵包解決你的不安」的詞，就像出現一根浮木，完全打中她的心，完全止不住眼淚。面對一切批判，她受訪時曾表示無論大眾記得的她是什麼樣子，「姐已經36歲了，這些年擁有了自己的樂隊，2021年做了Live house巡演，你不知道沒關係，我來找你了。」

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