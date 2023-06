小魚仙內地票房仆直恐成迪士尼負累　揭百年影視巨頭失勢3大原因

群嘲迪士尼2023版《小魚仙》,在過去10天裡,是大陸網上的盛事之一。



真人版《小魚仙》(The Little Mermaid、又譯《小魚仙》)於5月26日全球上映,這部製作成本高達2.5億美元的大片,以366萬人民幣的內地首日票房,創下迪士尼真人電影中國最差開局。截至目前,《小魚仙》票房未突破2600萬人民幣,貓眼專業版預測內地總票房為2780萬人民幣。

過往迪士尼真人童話電影在中國國內的票房表現,最好的是《美女與野獸》(Beauty and the Beast),5.9億人民幣。同樣被群嘲的《花木蘭》墊底,也有2.78億人民幣。《小魚仙》毫無疑問地成為了迪士尼引進中國電影市場的片子裡票房最差的一部。對比之下,《小魚仙》的北美票房走勢還算不錯,但不及《阿拉丁》(Aladdin),且評價照樣兩極。

【相關圖輯】小魚仙|25個真人版與1989動畫版差異 Ariel一個收藏品竟被和諧(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 46

可以說,從選角開始就陷入爭議的《小魚仙》,最終收穫了票房與口碑雙輸的結局,換個膚色並不能讓《小魚仙》屬於全世界。

而被稱為全世界最快樂的地方的迪士尼,最近也很難快樂,《小魚仙》所反映的迪士尼公主危機,不過是這個龐大娛樂帝國面臨的困境之一。2023年是迪士尼創立一百周年,或許也是它危機達到頂峰的一年。

【圖輯】荷爾貝莉於真人版《小魚仙》首映豪曬身材!點圖放大看更多首映當日眾星造型👇👇👇

+ 13

一、迪士尼親手毀掉公主

迪士尼的公主片拍了快一百年,雖然有在不同階段適應時代潮流的過程,比如公主的形象從熱愛家務、等待被王子拯救的賢妻良母,變得種族更多元,性格更主動,更愛冒險,但總的來說其實並沒有太多新意。

負責造夢和治癒的迪士尼非常明白,只要人們的生活依舊糟糕,便不會厭倦屬於公主的愛情神話。即使它陳舊,故事講得不那麼圓,但沒有女孩可以拒絕公主片。迪士尼之所以不斷將經典動畫作品翻拍成真人電影,無非是因為,看公主動畫長大的那一批觀眾長大了,現在可以賣情懷了。

【相關圖輯】小魚仙|細數七大最靚真人版美人魚 香港90年代都有經典代表(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 34

事實上,迪士尼這些年翻拍的每一部真人公主電影,幾乎都曾面臨爭議,但總的來說只要有賣點,就不影響迪士尼繼續「提款」。比如選角夠好,主角臉夠美,裙子足夠華麗。人們即使嘴上批評迪士尼保守懶惰,所有公主共用一套故事公式,身體還是會誠實買單。

《小魚仙》是迪士尼最「激進」的一次,從荷爾貝莉(Halle Bailey)的選角出來,「不接受」三個字就充斥陸網。

近年來荷李活的政治正確矯枉過正,「黑魚仙」的形象引爆了觀眾的不滿。另外荷爾貝莉的長相,也不如有黑珍珠之稱的荷爾芭莉(Halle Berry)那般美麗,就算人們可以接受黑美人魚,也無法接受迪士尼「選公主不看臉」的操作,即使她唱得很好。

【圖輯】點圖放大看更多荷爾芭莉(Halle Berry)IG靚相👇👇👇

+ 26

而迪士尼似乎鐵了心要走黑紅路線,在「保守加情懷殺」或「獵奇加政治正確」之間,迪士尼選擇了後者。但對於觀眾而言,《小魚仙》的選角突破意味著劇情突破。因為男女主角不好看,觀眾便會加倍向迪士尼要內涵、要深刻、要創新,如此才能值回票價。

創新,迪士尼有做,但不多。《小魚仙》裡,不只是人和魚可以相愛,女主的父親謝登國王(King Triton)只有一個妻子,照樣可以生出七個不同人種的女兒,而白人男主可以成為黑人皇后收養的王子。如此物種共同體,未免太過歷史虛無。

很難說,在女性主義蓬勃發展的今天去相信愛情神話,與在後全球化時代忽視歷史去呼喚地球一家親,這二者究竟誰才是真正的童話與夢想?誰更難被信服?誰更不合時宜?

【相關圖輯】小魚仙真人版|韓版配音靚樣揮低荷爾貝莉 卻因一關鍵遭網民嫌棄(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 48

二、第四階段超級英雄,賣不動

當然,由於東亞觀眾對黑人主角有天然的審美隔離,中日韓市場對《小魚仙》難代入、不買單算是意料之中。只不過,迪士尼除了公主危機,旗下的Marvel超級英雄宇宙在內地市場的前途同樣不樂觀。

自從2019年之後,Marvel大片缺席中國市場三年。Marvel第四階段的超級英雄片,被批評集體品質下滑,疫情期間產出的《永恆族》(Eternals)、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《黑寡婦》(Black Widow)口碑都不盡人意。

迪士尼旗下不論是公主片,還是超級英雄片,製片成本均居高不下,而中國市場的消費潛力,他們早已在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)上見識過,實際上不論荷李活還是迪士尼,都難以離開內地市場。

【圖輯】點圖放大重溫《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照👇👇👇

+ 36

然而,沒了第一代復仇者聯盟的核心成員,Marvel的其他新超級英雄電影很難重現往日「橫掃」現象,中國新一代年輕觀眾更多地將消費熱情轉投給國產大片。

今年Marvel電影正式回歸大陸市場,《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)、《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)、《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)接連上映,分佈拿下了1.06億人民幣、2.72億人民幣、5.87億人民幣的票房成績。

【圖輯】點圖放大重溫《銀河守護隊3》「火箭浣熊」催淚一幕及其他精彩片段回顧👇👇👇

+ 17

作為Marvel第五階段的開篇之作,《蟻俠3》豆瓣評分只有6.1,導演占士根(James Gunn)風格一以貫之的《銀河守護隊3》票房和口碑最好。對比日漫在中國市場的成績,Marvel乃至荷李活大片的影響力都在肉眼可見地下降。

遺憾的是,《銀河守護隊3》是導演占士根在Marvel的最後一部作品,他已經跳槽去了隔壁DC,宣佈重啟DC 新宇宙,第一章「眾神與怪獸」(Chapter 1: Gods and Monsters)將以2025年公映的《超人:傳承》(Superman:Legacy)為開端。

除了《蟻俠3》和《銀河守護隊3》,Marvel第五階段待上映的電影有《Marvel隊長2》(The Marvels)、《刀鋒戰士》(Blade)、《美國隊長4》(Captain America: Brave New World)、《雷霆特工隊》(Thunderbolts);第六階段則包含了兩部重磅續集《復仇者聯盟5》(Avengers: The Kang Dynasty)和《復仇者聯盟6:秘密戰爭》(Avenger: Secret Wars)。非一線英雄面臨的對手們,是Sony的蜘蛛俠:穿越新宇宙(Spider-Man: Across the Spider-Verse),華納的《Barbie芭比》(Barbie),以及《沙丘瀚戰:第二章》(Dune: Part Two)等電影,未來幾年內的續作IP壓力不可謂不大。

與此同時,荷李活的格局正在發生變化。靠發行起家的新銳超級廠牌A24已經步步為營登堂入室,憑藉《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)橫掃奧斯卡,A24在培養嫡系導演的同時,展現著不俗的進取心,一定程度上緩解著荷李活的美學疲勞。值得一提的是,劇集《齮齕人生》(Beef)就是Netflix和A24合作推出的。

三、串流平台拖累迪士尼

去年年底,迪士尼高層震盪,緊急換帥,曾擔任迪士尼CEO15年的靈魂人物羅拔艾格(Robert Iger)返迪士尼,取代了作風激進的鮑伯查佩克(Bob Chapek),換帥後,裁員、節流重組等一系列動作迅速在迪士尼展開。

故事還要從2020年講起,當時鮑伯查佩克剛剛接過迪士尼CEO的寶座,便趕上了全球疫情爆發,迪士尼的主題樂園大規模關閉,院線電影受到衝擊,而宅經濟催生了串流平台業務,查佩克開始主打串流平台策略。

於是,2019年11月12日才正式上線的Disney+,開始燒錢換增長,用了3年時間,訂閱用戶數便可與Netflix對抗。只是串流平台業務十分依賴IP衍生劇,原創劇集缺乏,需要投入高昂的內容和技術成本。鮑伯查佩克對串串流平台資源的過度傾斜,也和迪士尼的電影業務起了衝突。

《花木蘭》在疫情期間付費上線,便帶來了院閘道系的地震,隨後彼思高口碑動畫《靈魂奇遇記》(Soul)、《熊抱青春記》(Turning Red)均在網上與觀眾見面,引得彼思不滿。而2021年上映的Marvel電影《黑寡婦》,迪士尼也直接跳過視窗期,影院公映和串流平台同一天上線,令施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)與迪士尼公堂對峙。

燒錢沒有盡頭,但會員增長有天花板,串流平台業務吃力不太好,拖累了迪士尼。

從2019年至今,Disney+累計虧損已高達80億美元,訂閱用戶也在今年出現了首次下降。2023財年第一季度的財報會議上,艾格表示:「接下來將削減55億美元的成本,其中包括30億美元的內容成本,計畫裁員7000人。」

艾格採取的經營策略和國內大廠一樣,通過大刀闊斧地開源節流,保證現金流與盈利。百年商業帝國縱使財大氣粗,也需要降本增效來回血,在串流平台商業模式的探索上摸著石頭過河。

疫情改變人際關係,社交平台和網絡短片重塑休閒方式,一場世界性的危機席捲傳統娛樂業。在迪士尼公主與Marvel宇宙危機,以及串流平台的困境之外,迪士尼還面臨接班人問題。畢竟,1951年生人的艾格已經72歲了。艾格之後,百年帝國誰來繼續掌舵?又會採取怎樣的內容理念與新一代觀眾達到情感共鳴?一切都有待觀望。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載,微信公眾號:dusheme】