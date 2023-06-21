NONO#MeToo｜陳宣裕殘廁性侵恐面臨30年徒刑　即宣布暫停演藝活動

台灣諧星NONO遭網紅「小紅老師」爆料，曾在車內對她強吻、揉胸、強脫內褲，她還稱有20多位女性透露被NONO伸狼爪，甚至有人稱「被拖到市民大道殘障廁所無套中出」，NONO今（21）日已宣布暫停演藝活動。台灣法律界人士對此分析評論。



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依據台灣《刑法》第221條「強制性交罪」相關規定：「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。」以及台灣《刑法》第224條「強制猥褻罪」相關規定：「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。」

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台灣法律界人士評論，若事實如「小紅老師」所述，多達20幾位女子受害，一罪一罰如果全部成立，刑期加總恐怕超過法定的合併刑期限制30年，也就是NONO恐面臨30年有期徒刑。

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