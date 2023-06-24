炎亞綸疑性侵16歲耀樂 網民錯重點「姓炎點改名」鬼滅一角色上榜
台灣男星炎亞綸形象崩壞，20日被「抖音男神」耀樂揭發曾強制發生性行為、偷拍私密影片甚至外流，而炎亞綸也因私闖對方記者會遭網友撻伐，相關話題仍持續延燒。不過，也有網友關注到炎亞綸的姓氏，即使知道他取的是藝名（本名吳庚霖），但卻讓網友疑惑，好奇姓「炎」該如何取名字才合適又好聽。
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一名網友21日於PTT論壇提到，以「姓『炎』可以怎麼取名字」為題，掀起其他網友熱烈討論。網友表示，身邊有一名叫做「老炎」的朋友，近日生下男寶寶後，因姓氏過於特殊且很少見，深受取名困擾。他接著補充，朋友希望孩子未來可以文武兼備、相貌堂堂，唯有選擇發文蒐集廣大網友建議：「有人能幫助他一下嗎？」
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貼文一出，不少網友紛紛發揮創意，大部分人都往諧音哽取得想法，包括「炎承旭」、「炎清標」、「炎之有物」、「炎酥雞」、「炎炎夏日」等。此外，也有網友聯想到經典動漫《鬼滅之刃》，提及「鬼殺隊」中最高等級劍士「煉獄杏壽郎（炎柱）」，亦是「炎之呼吸」使用者，「炎柱！還有專屬主題曲呢」。
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炎亞綸性醜聞事件懶人包
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