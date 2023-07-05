李玟CoCo去世｜疑似生前最後錄音曝光：感受到大家對我的愛跟支持

李玟CoCo今日突然傳出自殺離世消息，其家姐證實死訊，指她於數年前不幸患上抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

李思林好心痛妹妹Coco！（IG@cocolee）

+ 7

在內地社交平台抖音瘋傳一段錄音，根據其他傳媒報道是李玟在自殺的一天（7月2日）錄音給自己的粉絲，她以國語說：「親愛的，我是CoCo，感受到大家對我的愛跟支持，然後你們做我的後盾，我會加油。這段時間希望你們自己身體健康快樂，我非常想念大家，我在努力努力，想念你們，我也非常想念你們，愛你愛你。Thank you so much for the gifts, beautiful and very thoughtful, love you guys！」

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288