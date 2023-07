李玟CoCo去世｜疑似生前最後錄音曝光：感受到大家對我的愛跟支持

李玟CoCo今日突然傳出自殺離世消息,其家姐證實死訊,指她於數年前不幸患上抑鬱症,經過長時間與病魔鬥爭,惜近日病情急轉直下,於7月2日在家中輕生,送院後一直昏迷,經醫院團隊努力搶救及治療,最終於7月5日返魂乏術,與世長辭。

李思林好心痛妹妹Coco!(IG@cocolee)

+ 7

在內地社交平台抖音瘋傳一段錄音,根據其他傳媒報道是李玟在自殺的一天(7月2日)錄音給自己的粉絲,她以國語說:「親愛的,我是CoCo,感受到大家對我的愛跟支持,然後你們做我的後盾,我會加油。這段時間希望你們自己身體健康快樂,我非常想念大家,我在努力努力,想念你們,我也非常想念你們,愛你愛你。Thank you so much for the gifts, beautiful and very thoughtful, love you guys!」

求助網站和熱線:

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線:23892222

醫院管理局精神健康專線:24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線:23820000

利民會《即時通》:35122626

明愛向晴熱線﹕18288