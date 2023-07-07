李玟Coco去世｜生前隱瞞母親默默抗癌　醫揭愛吃1食物增患乳癌67%

李玟因抑鬱症想不開過世，享年48歲。不過，親二姊也證實，李玟生前罹乳癌，默默抗癌，連母親都隱瞞。



事實上，乳癌千萬不能小看，台灣每年超過2000人因乳癌過世，醫師也提醒6徵兆快就醫，愛吃「1類食物」恐罹乳癌。

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根據台灣衛福部國健署統計，乳癌發生高峰約在45-69歲之間，台灣每年超過1萬名婦女罹患乳癌，1年逾2000人因此病身亡，相當每天約有31位婦女被診斷出此病、6位婦女因乳癌身亡。根據TVBS新聞網報導，台灣外科醫師陳榮堅曾分享個案，台灣有名女子罹患第二期乳癌，而且也無家族病史、工作環境沒有高風險放射線，不屬於乳癌的高風險族群，卻因平日吃了很多水果，愛吃「碳水化合物」。

預防乳癌5大飲食挑選原則（按圖👇👇👇）

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陳榮堅直言，米飯、麵等精緻澱粉、某些種類的水果，都含有很高的碳水化合物，若愛吃碳水化合物，發生乳癌的機率高於一般人67%，也會增加罹患胰臟癌、大腸癌的機率。

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