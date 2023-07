全民造星5|Kingston否認導演指他遭欺凌　阿澤：保留法律追究權利

《全民造星5》導演曾偉樂,日前公開多張與阿澤有關的對話圖,狂數阿澤,包括:謊稱自己是主題樂園工程師、向工作人員表示自己比Tsoul更適合做隊長、放料出賣節目組等,其中更提到18歲的馬來西亞參賽者Kingston被欺凌。



紅組成員早前為Kingston慶祝生日,他還感動到落淚。(IG@luiondorfun)

導演說「有負責佢嘅Writer同我講佢經常受到欺凌,而我亦喺我哋嘅素材入面成日見到其他隊員有取笑佢口聲(口音)」,指只得Tsoul一直照顧他,借錢給他搭的士返酒店等。欺凌是非常嚴重的指控,但導演只說「其他隊員」,冇指名道姓,不少網民群情洶湧,問是否暗示阿澤欺凌Kingston,要求節目組公開誰欺凌Kingston。

Kingston早前返馬來西亞,紅組導師陳蕾、陳健安,以及一眾組員拉隊去送機,跟組員相處不錯。(IG@luiondorfun)

Kingston上機前怕醜講臨別感言,指組員都好好,讓他覺得好有愛,很開心和感恩認識到自己隊員,在香港玩《造星》最開心不是贏,而是認識到大家。(IG@luiondorfun)

《香港01》就欺凌事件向節目監製許敬麟查詢,他表示要先了解一下事件,未有具體回應。不過Kingston就出Story否認自己遭欺凌,他說:「我真的很開心,能來到《全民造星》認識到那麼多又厲害又照顧我的哥哥們,在這期間也都完全沒有被人欺負或霸凌,我的家人朋友還有戰羊們可以完全放心,I love you all❤️❤️❤️」

Kingston否認被欺凌。(IG@kingston_31419)

而曾跟Kingston一組的成員James、阿澤、白水都有轉發這個限動,James說:「Love you too and take care」阿澤表示:「❤️將保留一切法律追究嘅權利」、白水則說:「所以文章的真確性 請自行判斷🙏🏻Thank you Kingston🤍還了我們一個清白」此外,白水再出另一個限動,表示導演取笑他的名字,叫他「X水」,令他深感被侮辱和欺凌,即使他叫導演不要這樣說也不被理會。

導演指Kingston(左一)被隊員欺凌,令其他隊員陷入嫌疑。