全民造星5|Kingston否認導演指他遭欺凌 阿澤：保留法律追究權利
撰文：金秀玲
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《全民造星5》導演曾偉樂，日前公開多張與阿澤有關的對話圖，狂數阿澤，包括：謊稱自己是主題樂園工程師、向工作人員表示自己比Tsoul更適合做隊長、放料出賣節目組等，其中更提到18歲的馬來西亞參賽者Kingston被欺凌。
導演說「有負責佢嘅Writer同我講佢經常受到欺凌，而我亦喺我哋嘅素材入面成日見到其他隊員有取笑佢口聲（口音）」，指只得Tsoul一直照顧他，借錢給他搭的士返酒店等。欺凌是非常嚴重的指控，但導演只說「其他隊員」，冇指名道姓，不少網民群情洶湧，問是否暗示阿澤欺凌Kingston，要求節目組公開誰欺凌Kingston。
《香港01》就欺凌事件向節目監製許敬麟查詢，他表示要先了解一下事件，未有具體回應。不過Kingston就出Story否認自己遭欺凌，他說：「我真的很開心，能來到《全民造星》認識到那麼多又厲害又照顧我的哥哥們，在這期間也都完全沒有被人欺負或霸凌，我的家人朋友還有戰羊們可以完全放心，I love you all❤️❤️❤️」
而曾跟Kingston一組的成員James、阿澤、白水都有轉發這個限動，James說：「Love you too and take care」阿澤表示：「❤️將保留一切法律追究嘅權利」、白水則說：「所以文章的真確性 請自行判斷🙏🏻Thank you Kingston🤍還了我們一個清白」此外，白水再出另一個限動，表示導演取笑他的名字，叫他「X水」，令他深感被侮辱和欺凌，即使他叫導演不要這樣說也不被理會。
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