全民造星5專訪｜Nathan靠自嘲捱過「地獄」時期　KC獲安慰變重擊

《全民造星5》是非多籮籮，幾位風頭躉在起跑線上率先感受輿論壓力，KC（黃家灝）深明無法扭轉局面，唯有時刻謹記自己的價值，以免被動搖；坦言「好地獄」嘅Nathan（魏念恩）以自嘲形式令身邊友人不用太擔心，不過，當回想3位好友不約而同對自己講過嘅一番說話，呢位比較感性嘅男子又一次缺堤了……



今年《造星》是非特別多。（梁碧玲攝）

今年《造星》是非特別多，面對負評，唔識睇中文嘅Lyman（香胤宅）絕對佔最大優勢，連佢自己都話：「其實我哋係冇咩時間去睇，因為大家都想有一個超精彩嘅舞台。」唔睇但並不代表唔知，KC（黃家灝）雖然忙於準備總決賽，但不時被update負評：「啲支持者會不停安慰我『你唔好咁諗』而間接令我知道所有嘢，真係嘢嘢重擊我。明白係扭轉唔到，而如果因為咁而情緒被影響到係好可惜，所以成提自己唔好中招、知道自己價值，唔好動搖。」

訪問當日，距離決賽尚餘兩星期，Tsoul透露準備情況係「惡劣」 ，其中一部分因為人多關係更係未開始，但他相信朋友的能力。(梁碧玲攝）

Tsoul在節目中的形象一直十分正面，直到《柴灣角街》事件及至在特輯中談及「鋒澤」，他坦言比起唔開心，會更好奇大家以甚麼角度看待。「我嘅立場係呢個係電視節目，有佢嘅規矩、時間限制等等，令好多嘢都呈現唔到俾大家，而我哋嘅角色係一個參賽者，當中所發生嘅都只係一個節目（效果）。」過去半年，Tsoul收到不少「好欣賞你對跳舞嘅熱誠」、「好欣賞你有呢種覺悟同衝勁去達成目標」的私訊，他說。「因為喺香港做明星package係要跳同唱，跳舞嘅人好似只可以做dancers，我好感激有一班觀眾係認同香港都可以有純跳舞明星，亦希望呢群觀眾會愈來愈多。」

KC：「其實我唔係好睇負評，但點解會知，係因為支持者不停咁安慰我。」(梁碧玲攝）

黃鋒由賽前大熱突變成負評王，他表示已經睇到麻痺，但亦會嘗試消化背後的意思，希望自己可以從中進化。經歷過連串事件後，他感到屋企人、朋友、fans更為凝聚。「佢哋不斷俾愛、關懷去令我感覺到仲有佢哋喺度。」

對於自己做訪問時喊，Nathan自覺「GG」。落淚之前，Tsoul仲話「佢忍到」一秒後轉口風「佢忍唔到」(梁碧玲攝）

面對女友輕生，再被指得個樣、打鼓、唱歌唔掂，Nathan表示:「其實好地獄，會睇下佢哋幫我改咩名，嗰排就keep住咁叫自己，用呢個方式去笑自己都係好事。過濾完再轉化做正能量，亦都唔想影響到其他人，我知身邊嘅人好擔心我狀態，我都好擔心佢哋狀況，所以我係用呢個方式去令大家知道我係冇事。」問到最感動嘅一句說話時，Nathan講出Kim、Hayden以及Tiger Foo三位兄弟名字之後，喊住咁話：「佢哋3個分開同我講，我唔知佢哋知唔知大家都有講過，佢哋都係同我講『你仲有我』……呢段時間真係好炸……而又係我最需要嘅嘢。」

Lyman以為大家都冇時間睇網上嘅評論，享仔在旁細聲表示：「我好多。」(梁碧玲攝）

同樣係聽到一句說話而喊晒嘅仲有Lyman！隻身由美國來港比賽嘅佢，由於一直唔知自己會走多遠，所以妹妹Diamond 5月結婚時，Lyman亦無法確定能否出席婚禮。「佢4月特地嚟香港探我，我當時同佢講唔知去唔去到，身為哥哥係有少少內疚。佢同我講『It’s ok if you don’t want to do it』因為佢好了解我，只要有任務就一定要完成，佢同我講我哋係一家人，永遠都喺背後支持你，嗰時我聽完好想喊，因為我百分百投入去比賽，而佢提醒我邊個係你人生最重要。最後好好彩，20強完咗啱啱趕到出席婚禮，所以真係好多謝妹妹。」