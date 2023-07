全民造星5專訪｜Nathan靠自嘲捱過「地獄」時期　KC獲安慰變重擊

《全民造星5》是非多籮籮,幾位風頭躉在起跑線上率先感受輿論壓力,KC(黃家灝)深明無法扭轉局面,唯有時刻謹記自己的價值,以免被動搖;坦言「好地獄」嘅Nathan(魏念恩)以自嘲形式令身邊友人不用太擔心,不過,當回想3位好友不約而同對自己講過嘅一番說話,呢位比較感性嘅男子又一次缺堤了……



今年《造星》是非特別多。(梁碧玲攝)

今年《造星》是非特別多,面對負評,唔識睇中文嘅Lyman(香胤宅)絕對佔最大優勢,連佢自己都話:「其實我哋係冇咩時間去睇,因為大家都想有一個超精彩嘅舞台。」唔睇但並不代表唔知,KC(黃家灝)雖然忙於準備總決賽,但不時被update負評:「啲支持者會不停安慰我『你唔好咁諗』而間接令我知道所有嘢,真係嘢嘢重擊我。明白係扭轉唔到,而如果因為咁而情緒被影響到係好可惜,所以成提自己唔好中招、知道自己價值,唔好動搖。」

訪問當日,距離決賽尚餘兩星期,Tsoul透露準備情況係「惡劣」 ,其中一部分因為人多關係更係未開始,但他相信朋友的能力。(梁碧玲攝)

Tsoul在節目中的形象一直十分正面,直到《柴灣角街》事件及至在特輯中談及「鋒澤」,他坦言比起唔開心,會更好奇大家以甚麼角度看待。「我嘅立場係呢個係電視節目,有佢嘅規矩、時間限制等等,令好多嘢都呈現唔到俾大家,而我哋嘅角色係一個參賽者,當中所發生嘅都只係一個節目(效果)。」過去半年,Tsoul收到不少「好欣賞你對跳舞嘅熱誠」、「好欣賞你有呢種覺悟同衝勁去達成目標」的私訊,他說。「因為喺香港做明星package係要跳同唱,跳舞嘅人好似只可以做dancers,我好感激有一班觀眾係認同香港都可以有純跳舞明星,亦希望呢群觀眾會愈來愈多。」

KC:「其實我唔係好睇負評,但點解會知,係因為支持者不停咁安慰我。」(梁碧玲攝)

黃鋒由賽前大熱突變成負評王,他表示已經睇到麻痺,但亦會嘗試消化背後的意思,希望自己可以從中進化。經歷過連串事件後,他感到屋企人、朋友、fans更為凝聚。「佢哋不斷俾愛、關懷去令我感覺到仲有佢哋喺度。」

對於自己做訪問時喊,Nathan自覺「GG」。落淚之前,Tsoul仲話「佢忍到」一秒後轉口風「佢忍唔到」(梁碧玲攝)

面對女友輕生,再被指得個樣、打鼓、唱歌唔掂,Nathan表示:「其實好地獄,會睇下佢哋幫我改咩名,嗰排就keep住咁叫自己,用呢個方式去笑自己都係好事。過濾完再轉化做正能量,亦都唔想影響到其他人,我知身邊嘅人好擔心我狀態,我都好擔心佢哋狀況,所以我係用呢個方式去令大家知道我係冇事。」問到最感動嘅一句說話時,Nathan講出Kim、Hayden以及Tiger Foo三位兄弟名字之後,喊住咁話:「佢哋3個分開同我講,我唔知佢哋知唔知大家都有講過,佢哋都係同我講『你仲有我』……呢段時間真係好炸……而又係我最需要嘅嘢。」

Lyman以為大家都冇時間睇網上嘅評論,享仔在旁細聲表示:「我好多。」(梁碧玲攝)

同樣係聽到一句說話而喊晒嘅仲有Lyman!隻身由美國來港比賽嘅佢,由於一直唔知自己會走多遠,所以妹妹Diamond 5月結婚時,Lyman亦無法確定能否出席婚禮。「佢4月特地嚟香港探我,我當時同佢講唔知去唔去到,身為哥哥係有少少內疚。佢同我講『It’s ok if you don’t want to do it』因為佢好了解我,只要有任務就一定要完成,佢同我講我哋係一家人,永遠都喺背後支持你,嗰時我聽完好想喊,因為我百分百投入去比賽,而佢提醒我邊個係你人生最重要。最後好好彩,20強完咗啱啱趕到出席婚禮,所以真係好多謝妹妹。」