《延禧攻略》許凱僅排第五！網民票選2023年中國最帥男星Top 10

隨著陸劇市場的受眾越來越多，中國出眾的演員也不斷崛起，2023年不管是陸劇題材的推陳出新，還是頂流演員與新生代小花的更替都令劇迷們討不斷。



國際KPOP和名人投票網King Choice公佈了「2023中國最帥男星Top10」，這些男星因其出色的演技和魅力，贏得廣大觀眾的喜愛，馬上來看看這份榜單！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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2023中國最帥男星Top10：黃子韜

中國最帥男星Top10「黃子韜」，以韓國男子團體EXO，以及中國分隊EXO-M成員在中韓兩地出道，除了在音樂圈獲得好成績之外，他曾和楊冪主演的姐弟戀陸劇《談判官》也有不錯的收視率與討論度，今年則是與吳剛、孫怡、劉蓓領銜主演都市情感劇《春日暖陽》。

2023中國最帥男星Top9：楊洋

中國最帥男星Top9「楊洋」，第一部影劇作品為《紅樓夢》，在劇中他飾演成年的賈寶玉，後來又陸續出演《微微一笑很傾城》和《你是我的榮耀》，不只角色大受歡迎，更讓他迎來事業巔峰，還曾和李易峰、吳亦凡、鹿晗被稱為中國內地「四大流量小生」。不過，今年楊洋與王楚然主演的《我的人間煙火》，卻引來不少爭議和惡評，人氣也有跟隨下滑的趨勢。

2023中國最帥男星Top8：王源

TFBOYS出身的「王源」是此次票選中國最帥男星Top8，曾經被美國《時代雜誌》評選為最具影響力青少年之一，不只會自彈自唱，在音樂圈佔有一席之地，影劇作品還包括：《我們的少年時代》、《北靈少年志之大主宰》，今年也與任敏主演青春校園劇《追光的日子》，在劇中飾演重修備考的學子高遠。

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2023中國最帥男星Top7：錢錕

中國最帥男星Top7「錢錕」是SM娛樂旗下韓國男子團體NCT成員，2019年以中國男子組合WayV出道，並擔任隊長。目前，錢錕的事業多集中在音樂圈和綜藝節目，影劇的部分尚無。

2023中國最帥男星Top6：鹿晗

中國最帥男星Top6「鹿晗」曾以韓國男子組合EXO，以及中國分隊EXO-M在中韓出道，第一部戲劇作品為古裝玄幻劇《擇天記》，當時因為俊秀的五官，被網友認為美過女主角古力娜扎，而後也累積了《穿越火線》、《在劫難逃》等作品。

2023中國最帥男星Top5：許凱

中國最帥男星Top5「許凱」，第一部戲劇作品為《鳳囚凰》，不過讓他走紅的是主演清宮劇《延禧攻略》富察傅恆一角才獲得廣泛關注。可惜的是，不少網友認為許凱雖然有顏、有演技，但是卻沒有好的資源，自《延禧攻略》之後接演的作品一直都不慍不火。

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2023中國最帥男星Top4：王嘉爾

韓國男子偶像團體GOT7成員「王嘉爾」，在本次票選中獲得中國最帥男星Top4，幾乎每年都會上榜的他，目前仍在音樂圈比較活躍，影劇僅有《Dream Knight》、《製作人的那些事》。

2023中國最帥男星Top3：王一博

「王一博」在此次票選活動中獲得中國最帥男星Top3，最早是以男子團體UNIQ出道，在團隊裡擔任領舞及領Rapper角色，能唱又能跳吸引不少紛絲。曾經因出演《陪你到世界之巔》而獲得第30屆中國電視金鷹獎觀眾喜愛的男演員獎，也是此獎項中最年輕的得獎者。

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2023中國最帥男星Top2：Lucas（黃旭熙）

「Lucas（黃旭熙）」雖然為香港人，但主要都在中國和韓國發展，曾為SM娛樂旗下韓國男子團體NCT成員。Lucas雖然被票選為中國最帥男星Top2，但近期因為私生活爭議，導致人氣持續下滑。

2023中國最帥男星Top1：肖戰

X玖少年團成員出身的「肖戰」，第一部戲劇作品是校園網絡劇《超星星學園》，後來陸續累積了《哦！我的皇帝陛下》、《斗破蒼穹》、《慶餘年》、《狼殿下》等陸劇。

不過讓他聲名大噪的是在《陳情令》中飾演魏無羨一角，還因此獲得2019年度亞洲最佳男演員。今年，肖戰不只是King Choice中國最帥男星Top1，他出演的《夢中的那片海》及《玉骨遙》也都有不錯的討論度和收視成績，不管是時裝還是古裝都撐得起，能拿下頂流男神之稱號完全不為過！

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