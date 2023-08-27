暗殺風暴｜大量港產片內地票房遜預期　僅得一個天王巨星成功突圍

由邱禮濤導演，古天樂、張智霖、吳鎮宇、胡杏兒、周秀娜等人主演的《暗殺風暴》內地上映前5天，累計票房只有5846萬元（人民幣、下同）。不過，這份成績並未讓人們大跌眼鏡。因為進入2023年之後，曾經輝煌十幾年、影響了兩三代人的「港產片」，在大陸市場進入了冰河期。



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今年港產片大陸票房迄今的最好成績，是《掃毒3：人在天涯》的2.84億。該系列前作《掃毒2：天地對決》的內地票房高達13.12億。票房下滑幅度如此之大，一方面源於影片品質，另一方面，也由於近幾年港產片的號召力下降。即使是在香港本土刷新歷史票房紀錄的《毒舌大狀》，在內地也是叫好不叫座，只收了1.87億票房。

2013到2021年間，幾乎每年都會有一到兩部港產片在內地衝破10億大關。去年，成績最好的《神探大戰》（7.12億）和《明日戰記》（6.79億）均止步於5到10億的區間。今年還剩四個多月，即將上映的港產片有《金手指》、《爆裂點》、《海關戰線》、《危情航線》、《內幕》、《熱血燃燒》等。它們當中，還有機會出現5億以上的票房嗎？

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「港產片」並不是香港電影的簡單俗稱。隨著合拍片的增多，純粹的香港電影已經越來越少。像《正義迴廊》這樣本土的香港電影，從籌備之初基本上就放棄了內地市場。

如今被內地觀眾視為港產片的電影，基本上需要滿足如下三個條件：一、香港導演執導；二、主演大多數為香港明星；三、故事發生地主要在香港。

像香港導演執導、大陸明星主演的《中國機長》，大陸導演執導、香港明星主演的《人潮洶湧》等片，在觀眾眼裡並不能算是港產片。

《電影中國》主編、大陸知名影評人孤煙表示：「港產片在內地的環境越來越不利了。港產片大多數類型鮮明，要麼拼場面，要麼拼故事，要麼拼動作設計。可即使這些做得都不錯，票房依然不行。只能說明主流觀眾不喜歡這些了。」

港產片也並非不求突破。《掃毒3：人在天涯》把動作戲場面上升到了戰爭片程度，《暗殺風暴》更是改編自大陸小說《死亡通知單：暗黑者》（周浩暉著）。可這些求變，並沒有帶來更高的口碑，也沒能阻止票房的頹勢。

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很多人把港產片在大陸的崩塌，歸結於人們對幾位頻繁被排列組合的「港星審美疲勞」。

雖然《暗殺風暴》起用了因參加《披荊斬棘的哥哥》而在大陸翻紅的張智霖來飾演原著靈魂主角「刑警羅飛」，但是兩位配角古天樂及吳鎮宇在故事中都承擔了重磅的反轉戲份。在海報上，兩人也佔據了更大的畫幅和更顯眼的位置。演員陣容裡，古天樂的名字更是排在了張智霖前邊。

排列組合式陣容，讓這幾年看港產片有一種抽盲盒的感覺。三位明星主演裡誰的戲份最多，誰才是影片故事層面的第一主角，往往得坐進影廳之後才能搞明白。「雙雄」和「三雄」架構，對港星的票房號召力消耗極快。

即使是不怎麼參與排列組合的成龍、周潤發，今年的新片《龍馬精神》（2.1億）《別叫我“賭神”》（4078萬），票房上也低於他們的地位所應有的成績底線。

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雖然港產片很難再讓戲院和片方賺個盆滿缽滿，但是以前的經典港產片的畫面、當中的敘事套路、港星的熟臉，「養活」了很多人。

在今年抖音二創視頻播放量前1000的電影中，經典港產片佔比高達30%。現在的內地年輕人不喜歡去戲院裡看港產片，卻很喜歡在短視頻平台看經典港產片的二創內容。

據統計，抖音上看以前的經典港產片二創視頻的使用者裡，有一半是30歲以下的大陸年輕人。模仿港產片經典人物，套用港產片經典橋段，也是很多短視頻創作者的常用手法。他們用土法炮製，以一種近乎圓夢的方式，向經典致敬。

此外，很多內地人熟悉的港星，經常會為網路電影友情客串。比如前不久上線的《小角色》，通篇都是東北演員和東北喜劇，卻在片尾安排了李子雄突然登場，對內地影迷而言形成了巨大的反差。雖然港星主演不會顯著帶動內地院線電影的票房，但港星客串對於大陸網路電影而言卻性價比極高。港產片對於內地觀眾作為一個文化符號和情懷寄託，越來越依賴於網路存在。

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內地公眾號「影視獨舌」對當前港星票房號召力做了一個小調查。結果顯示，在大多數人心中，劉德華目前是獨一無二的存在，從一眾港星中成功突圍。梁朝偉、郭富城、甄子丹、謝霆鋒等人次之，古天樂、劉青雲、吳鎮宇拍的電影則是太多而又密集，至於林家棟、吳卓羲等就比較難獨自挑大樑。

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儘管劉德華也參與港星的排列組合，但無論是他主演的港產片《拆彈專家2》、《掃毒2天地對決》、《追龍》，還是大陸電影《流浪地球2》、《人潮洶湧》，票房成績表現都不錯。即使是題材非常小眾的《熱血合唱團》，最終也獲得了讓人驚喜的7009萬票房。

內地資深影評人戰台烽分析：「劉德華近幾年演技的進步有目共睹。即使是與其他港星排列組合，他的投入度和選片眼光也都保持了一位天王應有的水準。他還是在大陸社媒上與內地網民互動最好的港星，抖音號非常紅。這讓他保持了一種可以轉化為票房的親和力。」

基於此，在今年即將上映的港產片中，普遍被看好能夠票房破5億的，便是由劉德華和梁朝偉繼《無間道》系列後再度合作主演的《金手指》。

微博電影大V「遠見電戲院的遠叔叔」唐大遠表示：「再合作間隔了20年，劉德華加梁朝偉肯定是一加一大於二的。參照《男兒當入樽》，光這一張情懷牌，就能打出至少5億票房。」

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至於《金手指》在內地能否更進一步突破10億票房，各位大陸影評人的意見就出現了比較大的分歧。

大陸知名影評人孤煙對《金手指》的題材不是很看好：「如果影片品質只是對標到《追龍》的水準，那就破10億無望。因為最近港產片的品質普遍偏差，對觀眾打擊較大。港產片的信用值已經成負數了。」

內地資深影評人鐵任認為劉德華和梁朝偉都是有鐵粉的巨星，不會因為一些負面的傳聞就拖累到作品的票房。因此他預測《金手指》破5億的可能性100%，破10億的可能性50%。

唐大遠則預測《金手指》不僅穩過10億票房，而且有望衝擊20億，創造港產片的新紀錄：「《金手指》這麼早就定檔12月30日，就是想讓一些自身評估不行的片子退避三舍。它的故事改編自香港商業史上一個非常有名的案子。如果內容上有爆點，下沉市場的宣發就會很好做。」

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相較於荷李活、日韓、歐美等引進片，港產片在內地一直有一個非常穩定的票倉——廣東省。像《飯戲攻心》、《毒舌大狀》這種有強烈地域性的港產片，大部分票房均由廣東省產出。

廣州某戲院經理於女士介紹：「廣東這邊港產片都是上映粵語版，影迷可以品到原汁原味。通常看港產片的觀眾，整體年齡層會偏高一點。他們習慣了看港產電視劇和港產片。不過現在有一個新的現象是，喜歡黃子華電影的年輕人很多。」

黃子華近年連續兩部作品《飯戲攻心》、《毒舌大狀》均在內地得以公映，雖然票房表現沒有在香港那麼猛，但是口碑已經擴散開來。

「我們這裡的入座率很高。粵語圈外的觀眾也逐漸認識了他。現在的年輕人都很喜歡他的電影。他的風格比較獨特，如果能持續創作同等水準的作品，會成為港產片票房號召力的一線明星。」

結語

港產片內地票房和香港票房不同步，也許並不是一件壞事。香港導演優秀的鏡頭表現力，依然可以在合拍片中大展拳腳；留守本土的電影人，依然可以追求個人表達。

香港電影總能在陷入低谷後憑藉諸如《無間道》、《寒戰》、《無雙》這樣的佳作重新振作。今年票房的慘澹，也許就是催生創新、催生佳作的最好動力。

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