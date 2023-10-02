費玉清引退4年突現身！傳豪砸200萬為復出鋪路？尼姑家姐回應傳聞

67歲「小哥」費玉清縱橫歌壇超過40年，紅遍兩岸三地，甚至成功進軍內地選秀節目，卻在當紅之際無預警引退，封麥退休至今4年，鮮少有消息。怎料，費玉清默默現身，重砸800萬（台幣；合約194萬港幣）！是否要復出？姊姊恆述法師（費貞綾）親上火線回應了！



費玉清2019年突然宣布引退，甚至在告別演唱會上表示，父母在世時曾勸他多出遊，所以他也打算退休後搭火車到處旅行。而費玉清至今退休4年，鮮少有消息，今年甚至被陸網爆出「費玉清過世」烏龍死訊，亂傳全身插管、暴瘦12公斤，氣得恆述法師親自出來闢謠。

費玉清姊姊恆述法師（費貞綾）回應復出傳聞。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

已消失4年的費玉清，近日竟現身了！他悄悄「捐款100萬（台幣）」給台灣貓狗聯合勸募平台，多年下來已捐款800萬（台幣）做善事。根據《中時新聞網》報導，親姊恆述法師透露，費玉清從小就喜歡小動物，還把雞養在浴室，小哥每年都有500、600萬（台幣）預算捐贈幫助流浪動物。

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對於費玉清至今引退4年一事，恆述法師透露，小哥個性單純，生活也很簡單，不適合在演藝圈複雜的紅塵中，以前還歌壇時，不是在演出就是回家，也不愛接觸達官貴人，「小哥退休是對的。」

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至於費玉清未來是否有機會復出？恆述法師認為，小哥在最後告別演唱會堅決說著「不可能看到我復出了」，在她的看法裡，費玉清是不可能復出了，而且現在年紀也大了，回歸人生、擁抱自然。

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