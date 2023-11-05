陸劇推薦｜于正10套經典古裝劇：延禧攻略、美人心計、宮鎖心玉…

說到古裝劇的經典，多數人心中都是「宮廷劇」居多，不只劇情涵蓋歷史意義，主演們在劇中的妝造也可以看出不同朝代的特色韻味。而說到宮廷劇，知名編劇兼製作人的「于正」，其作品總是膾炙人口，如《延禧攻略》、《美人心計》等。



下列推薦10部于正經典必看的古裝劇。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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1.《延禧攻略》

《延禧攻略》由吳謹言、佘詩曼、秦嵐、聶遠、許凱、譚卓主演，講述魏瓔珞為了調查姐姐的死因而進宮，憑藉自己的智慧和勇氣剷平宮鬥敵人，一路晉昇為皇貴妃。這部戲不只開播受到好評，更分別在台灣與香港的《Google 2018年度搜尋排行榜》佔據第一，熱度驚人之高。

2.《皓鑭傳》

《皓鑭傳》由吳謹言、聶遠、寧靜、茅子俊領銜主演，故事背景設定在戰國晚期秦趙兩國之爭，講述趙國御史之女李皓鑭（吳謹言 飾）、商人呂不韋（聶遠 飾）與秦國質子嬴異人（茅子俊 飾），三人之間因各自目的而結盟，有的是想改變為奴的命運，有的是一心想成為王，彼此間的愛恨情仇也油然而生。

3.《尚食》

《尚食》由許凱、吳謹言、王楚然、王一哲、張楠、何奉天、劉敏領銜主演，劇情講述擅長烹飪的姚子衿透過選拔進入宮中，憑藉自己的智慧，將許多東西融合進自己的菜餚中，不只成功獲得高官喜愛，也手刃陷害她的任何敵人，一路從宮女、掌膳、典膳再到司膳，並與皇太子朱瞻基（許凱 飾）相愛，不少網友都認為這部戲是許凱、吳謹言繼《延禧攻略》再續前緣，也算是圓了粉絲們的遺憾。

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4.《鳳囚凰》

《鳳囚凰》改編自天衣有風所著同名小說，由關曉彤、宋威龍領銜主演，故事背景設定在南北朝，劇情圍繞在北魏細作容止與南朝劉宋山陰公主劉楚玉之間，兜轉於權謀的愛情故事。不少網友重刷後發現其中有不少現今古裝去常見的熟面孔，如白鹿、米熱、許凱、趙露思、吳謹言等人。

5.《玉樓春》

《玉樓春》由白鹿、王一哲領銜主演，劇情講述富家公子孫玉樓，對背負著血海深仇的林少春一見鐘情，不只為她代父申冤，還頻頻在她危難之際伸出援手，如此苦心的追求最後打動了少春。雖然《玉樓春》的劇情剪輯、演員的妝造和演技，還有拍攝場景製作等都在水準之上，但普遍網友認為白鹿、王一哲缺乏了CP感，是比較可惜的地方。

6.《驪歌行》

《驪歌行》改編自風弄小說《老虎不下山》，由李一桐、許凱領銜主演，講述傅家二小姐傅柔因為擁有一手好繡工，而被皇后召入宮中成為女官，不只得在官場和宮闈內求生存，與紈褲子弟盛楚慕間的愛情也是一大亮點。這部戲雖然俊男美女看得很養眼，莫蘭迪色的妝造和濾鏡也和《延禧攻略》有點相似，但劇情上卻被網友吐槽不合邏輯。

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7.《陸貞傳奇》

《陸貞傳奇》由趙麗穎、陳曉、喬任梁、楊蓉領銜主演，故事圍繞在中國北齊宮廷女官「陸貞」的生平故事，講述她原本是為了躲避追殺才進入宮中，沒想到卻因為機靈而受到孝昭帝高演的賞識，憑藉自己的文才五略一路走上高級女官之路，不只是中國第一位女相，也是第一位女侍中。這部戲不只是于正經典的代表作，同時也捧紅了趙麗穎，讓她獲得最喜愛新人女演員、最受歡迎女演員。

8.《宮鎖心玉》

《宮鎖心玉》由楊冪、馮紹峰、何晟銘領銜主演，劇情圍繞在古董店的繼承人洛晴川，某天突然意外穿越至清朝康熙年間，還成為一名宮女，除了如何用小智慧在這宮牆之中明哲保身是一大亮點之外，晴川與四阿哥胤禛、八阿哥胤禩間的感情糾葛也是劇迷們熱議的話題。

9.《美人心計》

《美人心計》改編自瞬間傾城的小說《未央·沉浮》，由林心如、楊冪、王麗坤、何晟銘、陳鍵鋒、羅晉等人領銜主演，故事圍繞在漢文帝「孝文竇皇后」在宮中的成長史，講述誤打誤撞被選入宮為奴的竇漪房，因為聰明能幹而備受賞識。該劇主要分為三個時期，前期是竇漪房輔佐代王劉恆奪取帝位，中期則是圍繞在她與文帝寵妃慎夫人的後宮鬥爭。喜歡于正宮廷劇的人應該會發現，《美人心計》中有許多演員都有在《延禧攻略》中出現，如高洋、鄧莎、白珊等人。

10.《班淑傳奇》

《班淑傳奇》是《陸貞傳奇》的姐妹篇，由景甜、張哲瀚、付辛博、李佳航、李心艾、鄧莎、李晟等人主演，劇情上和《陸貞傳奇》有點相似，都是一部大女主劇，講述因為與父母走散，而自小在草原長大的班淑，為了證明自己是班超的女兒而進宮當女傅，機敏的她一路解決難題，晉升為朝廷命官。

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