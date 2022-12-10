IU、姜素拉激瘦減肥餐　上鏡前食1週速減3公斤　網友：能生存嗎？

韓國藝人對於「身材管理」的嚴格程度已經眾所皆知，不只運動、重訓狂操，連飲食都地獄式控管，尤其是回歸螢幕前的黃金時段，更會採用各種非常手段，為求急速回到完美體態。



韓網就統整了「韓女神一週減肥餐」，詳細列出三餐菜單，號稱堅持下去至少鏟掉3KG......內容實在太可怕（？），立刻引發網友瘋狂洗版大呼：「光看就肚子餓」、「這樣吃不瘦才難」、「如果是我堅持兩天就會想叫炸雞」、「這樣吃能活嗎？」

5位韓國女明星分享她們的一週激瘦減肥餐單，以上菜單請勿隨意效仿喔～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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IU

纖細的骨架、小巧的臉蛋，總是給人「玲瓏印象」的IU，沒想到減肥菜單這麼狠（抖）！早餐只吃一顆蘋果、午餐還算可以（？）列出三個番薯，而晚餐居然只有一杯牛奶......

姜素拉

演員「姜素拉」擁有女生憧憬的名品身材，自爆是易胖體質的他，減肥菜單果然很地獄，早餐健康的攝取蘋果一顆、乳酪一罐，午餐選擇南瓜粥以及糙米飯（終於有飯吃），晚餐相較IU親民許多（笑），共可攝取生菜、番薯一個以及麵包一片。

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全烋星

被公認是國家等級的火辣曲線，韓星「全烋星」的飲食管理也公開！早餐香蕉一根、午餐豆奶一杯，而晚餐也只攝取雞蛋兩個，應該是本篇眾女神裡最刻苦的菜單了！

姜珉炅

Davichi成員「姜珉炅」被網友評比：「本篇最像人的菜單」（笑），讓我們看看他究竟怎麼吃？早餐選擇番薯一個、雞胸肉沙律以及低脂牛奶，午餐攝取番薯一個、低脂牛奶以及小番茄，而晚餐也準備了依舊不缺席的番薯，外加飯後水果蘋果一顆。

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韶宥

在各大好身材榜上的常勝軍「韶宥」，常常分享她的身材管理法，急速減肥餐內容也讓人好奇，早餐用水煮番薯一個出發，午餐選擇水煮蛋及麵包，而晚餐攝取紫菜飯捲三個，你沒看錯，是三「個」切好的飯捲，立刻又讓網友崩潰：「是三個不是三條？」「剛剛吃完三條的我算什麼......」（以上菜單請勿隨意效仿喔～）

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