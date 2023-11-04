昆凌專訪｜30歲由內到外散發自信美　一句話洩露與周杰倫造人大計

昆凌8月生日後邁入30歲大關，接受「Marie Claire Taiwan美麗佳人」訪問時形容：「到了生日這天，才真正意識到『女孩』與『女人』是沒有分界線的，我可以是女人，保有女孩的天真，我可以是女孩，帶著女人的優雅，每個年齡都有每個年齡的美好。」



但昆凌坦言，今年感覺心境上有了一些改變：「我更加成熟和自信，對於自己的目標和夢想有了更清晰的規劃。我學會了更好地照顧自己和他人，並且更加珍惜每一個瞬間和人生的價值。」她繼續說：「有些人走得快，有些人走得慢，這都沒有關係，無論早或晚，我們最終都會成為自己嚮往的樣子！」

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昆凌也說：「我認為女人30最美的一面是自信和成熟。在這個年齡段，已經經歷了一些人生的起伏和成長，懂得如何面對困難和挑戰，並且能夠以自己的方式展現自己的風采。人生不同階段都有不同的節奏和目標。重要的是能夠享受當下的每一刻，努力追求自己的夢想和目標。」

隨著小女兒的出生，昆凌與周杰倫組織幸福5口之家，未來是否還有可能增添新的家庭成員？昆凌笑說：「我相信未來很難說，但現在最重要的是專注於現有的家庭和孩子。」

成為三寶媽，是否在教養孩子上更加得心應手？昆凌有感：「教養女兒和教養兒子的感覺有些不同，但同樣地充滿了愛和關懷。和孩子們相處的時光非常珍貴，我喜歡和她們一起玩耍、學習和成長。」

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