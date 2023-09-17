The Rock狄維莊遜驚喜回歸WWE摔角場　突播招牌出場音樂全場暴動

身材魁武的荷里活明星狄維莊遜（Dwayne 'the Rock' Johnson）為職業摔角選手出身，雖然轉戰影壇多年，在摔角場上的名言「If you Smell What The Rock is Cooking!」（你猜得到狄維莊遜我葫蘆裡在賣什麼藥嗎？）至今仍讓粉絲津津樂道。



闊別摔角場4年的他，15日震撼回歸，在與對手西奧里（Austin Theory）互噴垃圾話後，連秀2記招牌動作海扁對手，讓全場觀眾為之沸騰。

音樂一起全場暴動 寶刀未老招牌必殺技秒KO對手（點圖放大瀏覽）

+ 37

《TMZ》、《ET Canada》報導，狄維莊遜15日驚喜出席美國丹佛（Denver）舉辦的《WWE Smackdown》比賽，是他自2019年10月參加「SmackDown」20週年紀念秀後首次回歸摔角場，同為摔角選手的影壇好友希南（John Cena）也前來站台，和他擁抱致意，並表示「歡迎回家」。

世界摔角娛樂（WWE）16日在推特（X）分享狄維莊遜重返摔角擂台的片段，可見現場突然播放起他的招牌出場音樂《If You Smell》，觀眾瞬間沸騰，對狄維莊遜的出現感到不敢置信。

狄維莊遜登台後先是享受掌聲，與粉絲擊掌互動，還擺出自拍姿勢，接著拿起麥克風和西奧里嗆聲，稱他是「Ｘ蛋」（a**hole），然後帶領觀眾高喊「你是一個Ｘ蛋」（You are an a**hole）。

【同場加映】The Rock狄維莊遜童年照曝光 似足靦腆少女笑爆粉絲（點圖放大瀏覽）：

+ 5

當狄維莊遜做出倒數手勢時，西奧里搶先出手重擊，對狄維莊遜的光頭一陣輸出，但狄維莊遜也不是吃素的，立刻使出一記脊背炸彈摔（Spinebuster）將他撂倒，迅速扭轉局勢，隨後再補上一記招牌的人民肘擊（People's Elbow），西奧里立刻倒地不起，快速結束這次回歸秀。

儘管這次回歸僅小試身手，但網友紛紛大讚，「The Rock是摔角界的『GOAT』（greatest of all time，史上最佳）」、「西奧里雖敗猶榮，他應該從小就夢想被狄維莊遜肘擊」、「不敢相信這是真的，等好久了」，不過也有人表示「很明顯是演的」。

狄維莊遜擁有193公分、102公斤壯碩身形，在電影中多半飾演「硬漢」形象，例如《玩命關頭》中的菁英探員「路克哈柏」。

他是半黑人、半薩摩亞人，在成為荷里活巨星前，曾是WWF（世界摔角聯盟）、WWE的職業摔角選手，曾建立17次冠軍王朝，被譽為史上最偉大的摔角選手之一。

延伸閱讀：

周潤發奪「亞洲電影人獎」！繼梁朝偉後第二人 10月釜山領獎

【本文獲「TVBS」授權轉載。】