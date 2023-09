The Rock狄維莊遜驚喜回歸WWE摔角場　突播招牌出場音樂全場暴動

身材魁武的荷里活明星狄維莊遜(Dwayne 'the Rock' Johnson)為職業摔角選手出身,雖然轉戰影壇多年,在摔角場上的名言「If you Smell What The Rock is Cooking!」(你猜得到狄維莊遜我葫蘆裡在賣什麼藥嗎?)至今仍讓粉絲津津樂道。



闊別摔角場4年的他,15日震撼回歸,在與對手西奧里(Austin Theory)互噴垃圾話後,連秀2記招牌動作海扁對手,讓全場觀眾為之沸騰。

《TMZ》、《ET Canada》報導,狄維莊遜15日驚喜出席美國丹佛(Denver)舉辦的《WWE Smackdown》比賽,是他自2019年10月參加「SmackDown」20週年紀念秀後首次回歸摔角場,同為摔角選手的影壇好友希南(John Cena)也前來站台,和他擁抱致意,並表示「歡迎回家」。

世界摔角娛樂(WWE)16日在推特(X)分享狄維莊遜重返摔角擂台的片段,可見現場突然播放起他的招牌出場音樂《If You Smell》,觀眾瞬間沸騰,對狄維莊遜的出現感到不敢置信。

狄維莊遜登台後先是享受掌聲,與粉絲擊掌互動,還擺出自拍姿勢,接著拿起麥克風和西奧里嗆聲,稱他是「X蛋」(a**hole),然後帶領觀眾高喊「你是一個X蛋」(You are an a**hole)。

當狄維莊遜做出倒數手勢時,西奧里搶先出手重擊,對狄維莊遜的光頭一陣輸出,但狄維莊遜也不是吃素的,立刻使出一記脊背炸彈摔(Spinebuster)將他撂倒,迅速扭轉局勢,隨後再補上一記招牌的人民肘擊(People's Elbow),西奧里立刻倒地不起,快速結束這次回歸秀。

儘管這次回歸僅小試身手,但網友紛紛大讚,「The Rock是摔角界的『GOAT』(greatest of all time,史上最佳)」、「西奧里雖敗猶榮,他應該從小就夢想被狄維莊遜肘擊」、「不敢相信這是真的,等好久了」,不過也有人表示「很明顯是演的」。

狄維莊遜擁有193公分、102公斤壯碩身形,在電影中多半飾演「硬漢」形象,例如《玩命關頭》中的菁英探員「路克哈柏」。

他是半黑人、半薩摩亞人,在成為荷里活巨星前,曾是WWF(世界摔角聯盟)、WWE的職業摔角選手,曾建立17次冠軍王朝,被譽為史上最偉大的摔角選手之一。

