周海媚去世「關鍵27小時」時間軸一文看清　爆死訊前一小時還發文

「最美周芷若」周海媚昨（12）日深夜證實病逝，享年57歲。事實上，周海媚11日就爆出死訊，但遭到身邊友人闢謠「只是昏迷」，假死假消息，怎料27小時後案情大逆轉，證實急病猝逝，而她在爆出死訊前1小時還在發文，驚人「關鍵27小時」曝光！



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※12／11 19時－微博爆出「周海媚身亡」



周海媚11日晚間驚傳過世，但並無消息證實。另外，在爆出死訊前1小時、晚間6時許，周海媚抖音還有發文，曬出一段37秒的影片，讓不少網友質疑是假消息。

※12／11 21時－香港電影人田啟文：假消息



周海媚好友、香港電影工作者總會前會長田啟文首發聲，「哪來的消息？我一直在香港。怎麽沒有聽人說過周海媚去世的消息啊？」並直言致電朋友詢問，都不知道周海媚過世，質疑是假消息。

※12／11 21:21－周海媚工作人員掛電話



在爆出死訊3小時後，陸媒致電給周海媚工作人員詢問，卻遭到對方「掛電話」，拒絕做出任何回應。

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※12／11 22：44－爆料者刪除原文



原本爆出周海媚過世的微博，卻離奇突然刪文，用戶名字甚至大動作更改。

※12／11 23:46－田啟文：周海媚失聯，動員全影壇找人



田啟文表示，周海媚已經失蹤4個多小時，從11日晚間8時到11時30分，整個香港電影界動員找周海媚，但都沒有消息，「周海媚是否去世？我們仍在核實中。在沒有確實消息前，我們只能等待。」

※12／12 00:20－大陸監製譚飛：周海媚並未過世



大陸知名監製譚飛12日凌晨在微博發文闢謠，「周海媚並未過世，請各界勿以訛傳訛。」

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※12／12 10時－香港導演陳勳奇：周海媚還活著



在周海媚爆出過世消息第15小時，好友、港導演陳勳奇透露，周海媚還活著，並且在北京醫院接受治療中，「我可以負責任地說『周海媚今天還在人世』。」

※12／12 17時－田啟文：周海媚罹患紅斑性狼瘡



田啟文坦言，周海媚在重症病房治療，家人都陪伴在側，但他稱聯絡不上對方，不知道詳細情況；另外，周海媚罹患紅斑狼瘡，多年來深受其擾，「她免疫力不理想」，容易出現感染情況。

※12／12 21:39－工作室證實：周海媚醫治無效



在爆出死訊後27小時，工作室發出聲明「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」

另外，周海媚母親也慟喊，「親愛的海媚，希望妳到了另一個世界會繼續快樂，家人以妳為榮。」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】