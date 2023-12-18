象鼻岩｜台灣8大美景即將消失「會移動的土地」每年消失41公頃

新北市瑞芳區蕃子澳山海岸的特殊地形「象鼻岩」，象鼻處昨崩塌，美景不再，網友暱稱「斷鼻岩」。已故攝影大師齊柏林《看見台灣》紀錄片上映後，外界曾盤點全台因氣候變遷或人為破壞即將消失的八大美景，象鼻岩消逝後，女王頭也被點名可能斷頭，這些瀕危的「台灣之美」更受關注。



對於台灣美景可能逐漸消逝，國立台北教育大學社發系兼任助理教授蕭文杰說，自然景觀消逝固然可惜，但也證明大自然力量難以人力抗衡；象鼻岩斷鼻後名不副實，觀光人潮可能短暫消失，但這起事件具教育意義，因為人跟土地的互動過程就是要尊重自然，當地仍可做好規畫，成為自然教育場所。

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象鼻岩渾然天成，近幾年成為新興景點，吸引民眾經深澳漁港在陸地觀看，甚至有人攀爬象頭、象鼻上方拍照。也有人搭船或划獨木舟出海，可以從海面看到整頭象奇景。為免人為破壞，國土署擬依「海岸管理法」指定所在地為第一級海岸保護區，但尚在推動過程，象鼻已陷落海中。

齊柏林執導的《看見台灣》影片，帶領觀眾從不一樣視野看見台灣美景與污染。DailyView網路溫度計5年前曾透過KEYPO大數據關鍵引擎調查，介紹台灣因為氣候變遷或人為破壞，即將消失的前8名景點。時隔多年，象鼻岩崩塌，人們更應將美景留給下一代。

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列在首位的是墾丁珊瑚礁，因為湧入過多遊客，引發過高消費和過度破壞，生態受威脅。全球氣溫升高造成海水暖化，也讓墾丁珊瑚礁大量白化死亡。國家公園已加強監測和管理，希望能降低對環境的傷害，並請遊客避免參加容易傷害珊瑚礁活動，保護環境。

象鼻岩崩裂後被點名的野柳女王頭，因為風化侵蝕持續，如同女王側面影像的蕈狀岩脖子越來越細，列為快消失美景第2名。為免人為破壞，主管機關設法不讓遊客過度接近女王頭，更禁止拍照時摸觸。只是風化持續，更擔心發生地震發生斷頭慘劇，政府為此一度研議固化方案。

第3名是北海岸老梅綠石槽，沿岸海蝕溝槽每年3到5月長滿綠色青苔，如同鋪上綠色地毯得名。美景一現，旅客變蜂擁而至，有人會直接踏在青苔上拍照，加速青苔死亡，綠意盎然景色變得稀稀疏疏。

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台南龍崎的月世界名列第4名，當地是世界稀有的泥岩惡地地形，被稱為「國寶級」地質教材，多年來少有破壞，南市府准許在月世界旁建造特殊事業廢棄物最終掩埋場，引發環保人士震怒。

第5名南投杉林溪旁的忘憂森林，是在921大地震後形成的美景，因為原本的山林地變成低窪沼澤，杉樹因積水枯死，倒映水面，起霧時如夢似幻，被人稱為忘憂森林。如同台灣多處景點，民眾一窩蜂湧入忘憂森林，政府又缺乏管理機制，美景可能被破壞。

雲林縣的外傘頂洲受到風吹及水流影響不停移動，被稱為「會移動的國土」。據說1960年代外傘頂洲上曾有商店、住家，但隨著颱風破壞、河川上游興建水壩逐年縮小，目前已經無人居住。這處神奇的沙洲，列為台灣快要消失美景的第6名。

台灣先民在山地開闢梯田種茶，也有人種植稻米形成水梯田。隨著產業結構改變，許多農田廢耕，水梯田自然也越來越少，列入快要消失美景第7名。貢寮1970年代約有3000公頃梯田，目前只剩10多公頃。農民「阿先」不想讓美景消失，開闢了「 阿先小農田」致力保留美景，並以友善環境的方法耕作，永續經營農田。

第8名是花蓮縣秀林鄉高1440公尺的新城山，這座山就是齊柏林逝世前提及「亞泥又挖得更深了」的礦場位置。亞泥近年積極在復育新城山的生態，也創造大量工作機會，但新城山的美景仍在漸漸消失中。

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