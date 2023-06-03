奢華酒店揭秘｜美斯揀選北京四季　楊紫瓊愛上海文華東方總統套房

老酒店，多得是溫度和底藴。

6月10日，美斯落地北京，開啓他的第七次中國行。還未抵達酒店，瘋狂的球迷們早已聚在北京四季酒店（Four Seasons Hotel Beijing），將酒店門口、大堂圍得水泄不通。



美斯此次來華是為了參加6月15日，阿根廷國家足球隊與澳大利亞國家足球隊在北京工人體育場舉行的一場友誼賽。

沒想到，霎時間吸引了全國球迷齊聚北京，帶旺北京住宿行業。

按圖看看球迷如何塞爆北京四季酒店，阿根廷國家隊連去訓練也去不了👇👇👇

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不僅美斯此次下榻的北京四季酒店已經全部售罄，平日裏4000元（人民幣，下同）的房間被炒到8000元，11萬一晚的套房也已早早被預訂出去。而且，周邊的酒店也水漲船高，順勢提高了酒店的價格。

此次巡迴賽是阿根廷奪得去年卡塔爾世界盃冠軍後的首次海外亮相，也是美斯自2017年後再次訪問中國，或成為美斯職業生涯最後一次來華比賽。也難怪粉絲們如此執着和瘋狂了。

另一邊魔都，上海國際電影節也如火如荼地進行着。其中最受矚目的當屬於今年的新晉奧斯卡影后楊紫瓊的出席。

而MISS最關注的還是她會住哪一家酒店。熟悉文華東方的朋友都知道，楊紫瓊是名副其實的文華Fan。從她IG的照片來看，不出意料地選擇了上海浦東文華東方酒店（Mandarin Oriental Pudong, Shanghai）。👇👇👇

無論是美斯選擇的北京四季酒店，還是楊紫瓊入住的上海浦東文華東方酒店，都有些年頭了，但這兩間有溫度和底藴的酒店始終是令人難以抗拒的存在。

不如一起來看看一下這兩家酒店的魅力。

北京四季酒店 獨立電梯可一鍵直達的皇家套房

MISS一直以為美斯此次中國行會入住北京寶格麗酒店（Bulgari Hotel Beijing），卻不曾想他會住進距寶格麗只有一公里距離的四季酒店。表面上看這個選擇出人意料，但也再一次印證，四季對於圈層客人的吸引有多強。

按圖看看北京四季酒店11萬一晚的皇家套房有何魅力吸引到美斯入住👇👇👇

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到北京當日，粉絲們高漲的熱情導致美斯等球員無法前往訓練館，只能在酒店的宴會廳進行訓練。也足以見得北京四季酒店服務的周到和靈活性之高。

誕生於2012年的北京四季酒店，坐落於北京的亮馬橋地區，毗鄰朝陽公園，距798藝術區和三里屯也都咫尺之遙。最重要的是由酒店前往比賽場地工人體育場也是相當便捷的。

這家四季酒店請來著名設計公司HBA操刀，設計很先鋒，大量使用了藝術品，入口處就是一座黃銅草書雕塑藝術裝置，以現代的手法演繹出傳統的經典藝術。

四季酒店是極其講究花藝項目的，不管是前台、公區還是客房隨處可以見到豔麗而不俗媚的鮮花。

同時與花藝帶來的視覺體驗形成呼應的，則是室內引入的香氛體系——因為和觀夏合作，所以傳統的東方香型給人一種沉靜放鬆的城中度假療愈之感。

最吸睛的是高達22層的酒店中空大堂內矗立的名為《蝴蝶效應》的藝術牆。這件藝術品出自著名藝術家Jayne Dyer之手，整個作品高達66米，共有四百隻姿態各異的蝴蝶蹁躚而上，彷彿一秒便將振翅高飛，栩栩如生。

客房整體裝修格調，顏色都是大氣而內斂的，避免了強烈的視覺衝擊帶來的疲憊感。精心挑選的藝術品與傢俱，在紋理和材料上保持了均衡的概念，平衡了空間並將它們合為一體，少了那種矯揉造作的不和諧感。

美斯入住的11萬一晚的皇家套房位於酒店頂層，更是享有空中宮殿之稱。房間面積高達730平方米，酒店為其配備了獨立電梯，可實現一鍵直達。美斯選擇這間房的一個重要原因或許就在於這種能夠保護個人隱私的設施設備。

皇家套房尤其適合朋友聚會，這對於阿根廷球隊來講，實在是再好不過了。無論比賽結果怎樣，眾隊友歡聚一堂，一同享受一下室內極致的影音體驗，或在户外活動空間開一場私人派對，都是難忘的狂歡時光。

上海浦東文華東方酒店 擁有上海最大最貴的總統套房

一向低調的楊紫瓊於8號晚落地上海，到9號參加上海國際電影節的開幕儀式。在匆忙的行程中，她還是毫無意外地入住了上海浦東文華東方酒店。

按圖看看上海浦東文華東方酒店每晚16萬的總統套房，為何成為楊紫瓊的首選👇👇👇

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作為文華東方的名人粉絲，楊紫瓊鍾愛MO的程度實在是令人感動。不僅今年奧斯卡頒獎典禮出發前的妝造場所選在比佛利山莊文華東方公寓（Mandarin Oriental Residences, Beverly Hills），而且前些日子的香港慶功晚宴也選在香港文華東方酒店的文華廳。

此次更是入住了上海浦東文華東方酒店的總統套房，這也是迄今為止上海最大最貴的總統套房。

作為一家不斷見證傳奇，時間越久便愈發優雅迷人的酒店，上海浦東文華東方「獨具低調內斂的東方氣質」吸引着不少酒店控。

酒店坐落於黃浦江東岸，與繁華的陸家嘴金融區相融於一片現代流光溢彩之中。

酒店318間客房與44間套房均出自知名建築大師Bernardo Fort Brescia之手，將現代典雅與舒適融為一身。客房最小面積為50平方米，置身其中，可盡情眺望黃浦江與外灘美景，將上海近現代藝術建築的絢爛繁華盡收眼底。

此次楊紫瓊入住的總統套房，面積更是高達788平方米，佔據了酒店25層絕大部分空間。加之每晚16萬的驚天價格，成為迄今為止上海面積最大且最為昂貴的總統套房。

套房裝飾完美融合了奢華，舒適和輕鬆的氣息。起居室設有4.8米高的天花板，是休閒和娛樂的絕佳場所。

除了寬敞的主卧室外，套房還擁有私密酒窖，設施齊全的廚房，三米寬的酒吧，私人會議室和餐廳。

整個套房最吸引人的地方是它的兩個私人天台花園，備有躺椅，在此可從套房任一角度欣賞整座城市的驚人美景。

套房內衞浴面積達50平方米，其中配設有一個4平方米的按摩浴缸及蒸汽浴室，同時還配有私人健身空間。

你覺得這兩家酒店怎麼樣呢？