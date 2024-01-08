香港61萬粉絲Youtuber消失一個月　身份原來係呢位51歲實力男歌手

〈左右為難〉、〈別愛我〉、〈戒情人〉等等，都是鄭中基唱紅的代表作，他將於3月9、10日站上台北小巨蛋，舉辦《Fragments of Wonder》世界巡演。他表示這個巡演是在疫情期間構思而成，主題是希望每個人都要讓自己快樂，這也是他成立YouTube頻道「機動電視台RTV」的緣由，他說：「疫情期間很怕失業，大家也很不開心，所以我盡可能每周上一支片，讓大家可以忘記不開心的事情。」



目前鄭中基的YT頻道訂閱人數飆破61萬，其實公司初期含他在內只有3位員工，現已壯大到超過10名，他說：「剛開始我自己拍、自己剪，之前為了一支廣告，我消失了一個月專心剪片，配音、特效等等都自己做。」消失是指沒有任何人可以找到你？他笑說對啊，「其實就是在家，沒有回他們訊息而已。」

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此外，他去年也舉辦徵選會招募新人，簽了6位新血，難不成有退休計畫？他直呼還沒有，「我在演藝圈很久了，得到很多東西，差不多該為演藝圈做一些事。」

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