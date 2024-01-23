韋史密夫與太太分居7年突宣佈舊情復熾　一原因被質疑「造假」

曾是全球票房頂尖巨星的韋史密夫（Will Smith），這兩年聲勢處於低潮，雖然《王者世家》（King Richard）」讓他登上奧斯卡影帝寶座，他卻在頒獎典禮上掌摑硬要開他妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）玩笑的基斯洛克（Chris Rock），導致形象崩潰、演藝地位也下滑。珍達娉琦則為了替自己的書炒話題，稱和韋史密夫早就分居7年，揭穿「愛妻好男人」招牌背後的真相，令韋史密夫現在大都與負面字眼連在一起，想回到昔日的風光，難上加難。



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韋史密夫當然不肯坐以待斃，宣告和珍達娉琦重燃愛火，再次開心住在同一屋簷下，可惜廣大觀眾似乎不買單，就連身旁的友人也都抱持懷疑的態度。根據專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，韋史密夫的友人對他和珍達娉琦復合，只覺得是兩人極力挽回公眾形象的假戲，因為他們過去就蠻在意形象對事業的影響，一定會設法讓負面的標籤盡早被撕下，不料外界沒那麼好唬弄，到現在還看不到太大的成效。

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除了試圖扭轉形象、繼續籌備新戲外，韋史密夫也流露出有可能回到樂壇、再出饒舌新歌的動向，網友認為能想出這一步的人員，值得大幅加薪，現在各方只好奇，韋史密夫的事業，還有沒有重振雄風的一天？

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