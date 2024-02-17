熱辣滾燙｜賈玲年減百磅成熱門關鍵字　數據揭內地減肥女神有幾紅

中國女星兼導演賈玲在2021年以首度自編自導的電影《你好，李煥英》成為全球票房最高女導演。近日，賈玲導演兼主演的電影《熱辣滾燙》在大年初一於內地上映，目前票房已經累積將近21億人民幣，她也為該電影減重50公斤，引起網友們熱議。



為拍攝《熱辣滾燙》先增重再減重

在《熱辣滾燙》中，賈玲飾演沒有工作，也不喜歡社交的30歲「宅女」杜樂瑩，在接連遭遇人生挫折後，杜樂瑩接觸了拳擊運動，並且被「你只能活一次」的精神鼓勵。讓200磅的杜樂瑩決心要參加拳擊賽，希望通過「贏一次」在賽場上找到真正的自我，也讓自己的人生換然一新。

賈玲為了該部電影先是讓自己增重到210磅（約105公斤），並在1年內讓自己瘦到109.2磅（約55公斤），引起網友們熱議，不少網友大讚「真的好厲害」、「謝謝賈玲給我力量，你真的是我的榜樣，我們都會越來越好」。

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而賈玲也在訪問中透露「沒有很勉強自己，我給自己設定的目標，就是這麼長的時間裡盡全力，能做到哪些就拍哪些」，但賈玲也直言：「我不想引起身材焦慮，這個角色的成長和她要做的事確實是透過外形變化展現的，希望觀眾去電影院看到的是她變強了，不是變瘦了」，並表示不希望大家把重點放在身材的改變上，因此還刻意淡化了這點。

長達8個月未露面

為了拍攝該部電影，賈玲已經有超過8個月的時間未曾出現在大眾面前，在此之前，賈玲也曾在微博上發文，表示在過去「消失」的歲月裡，她專注拍電影《熱辣滾燙》，也成功從105公斤的體重減掉50公斤，並練成了拳擊手的樣子，同時告訴影迷「電影裡面有一個過去的我，也有一個新的我，希望她們倆你們都能喜歡」，還感慨「這一年真的好餓好累，像過了一輩子」，讓不少粉絲及網友深受感動。

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票房突破21億人民幣

而根據中國媒體報導，《熱辣滾燙》票房截至2月15日12時47分已經突破21億元人民幣，並在中國全國除了江蘇以外的30省奪得票房冠軍。同時，賈玲的改變也成功帶起話題，帶動許多人開始走進健身房，準備重新開啟健康人生，但不少專家也特別提醒，每個人的減重方式不一，探索自己適合的健身方法才是能讓身體越來越健康的方式。

單週聲量破四千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「賈玲」近一週的聲量趨勢變化，討論聲量為4,903筆。2024年02月12日，賈玲為新電影《熱辣滾燙》成功減重50公斤，引起網友熱議，電影票房也在中國突破21億，討論聲量來到高峰2,005筆。

「賈玲」近一週的聲量趨勢。（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月08日至2024年02月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賈玲』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】