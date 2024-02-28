61歲前無線藝人突公佈新戀情　情史豐富曾與落選港姐談「父女戀」

現年61歲的香港知名男星林韋辰，一直都是娛樂圈中出了名的「凍齡男神」。近年來，他多次有份演出TVB劇集，為觀眾留下深刻印象。



近日，已經單身好幾年的林韋辰，突然在社交媒體上公開新戀情，又再度引發了不少網友的熱議。

據了解，林韋辰在社交媒體上分享了一段短視頻。在視頻中，林韋辰牽著一名女生的手，走在大街上。同時林韋辰也在留言區留言：「60歲又如何！新的一年，陪著你走。」

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這名新女友，全程都沒有露臉，但說著一口流利的普通話。所以很明顯，林韋辰的新女友是一名內地人。但在鏡頭中，網友只看見了這名女友的手，所以網友都覺得這位女友頗為「神秘」。兩人在視頻中親密對話，林韋辰也是盡顯溫柔。

值得一提的是，林韋辰在發佈這條短視頻後，有多位網友都在留言區留言：「東北媳婦正式上線啦。」從網友的留言中也可以推測，林韋辰的這位神秘女友應該是東北人。至於外貌、年齡、工作，一切都是未解之謎。只有等著林韋辰想要公開的時候，可能外界才會知情。

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其實，林韋辰這次的新女友是一名東北人，一點也不令人意外。畢竟這幾年，林韋辰事業的重心一直都在內地，他只是偶爾回到TVB，客串幾部劇集。

林韋辰的社交媒體上，很多照片、短視頻，都是在內地工作的內容。林韋辰在內地拍劇的數量不多，但參加商業演出的機會倒是不少，這幾年也是賺了不少錢。

算算時間，林韋辰入行至今，差不多也有40年的時間了。早年，他憑藉帥氣的外表、儒雅的氣質，曾是香港亞洲電視的當家小生，還一度被封為「亞視一哥」。

演藝事業順風順水，林韋辰的感情生活自然也特別豐富。他曾在上世紀80年代末，與臺灣女友Lin結婚。兩人在結婚之後，感情一直頗為穩定。婚後，夫妻倆生了一個女兒，一家三口可以說非常幸福。只是，這段婚姻還是沒有經過時間的考驗。在2006年，林韋辰宣佈和Lin離婚，結束快20年的婚姻生活。

2008年，林韋辰曝出新戀情，他正在與亞洲小姐呂晶晶談戀愛。由於呂晶晶比林韋辰小了21歲，所以兩人的戀情還被外界調侃為「父女戀」。

亞洲小姐呂晶晶曾與林韋辰談「父女戀」。（VCG）

時間到了2011年，當時林韋辰已經和呂晶晶分手。不過，他又曝出和小了他23歲的TVB落選港姐李思雅戀愛，再度迎來新一段的「父女戀」。

不過，在2017年林韋辰宣佈和李思雅因性格不合分手，結束近六年戀情。當時林韋辰受訪時就表示：不能走到結婚那一步，還不如不要浪費時間，果斷分手。

兩段「父女戀」均以失敗告終，對於林韋辰還是有不小的打擊，所以這幾年他一直單身，很少談及感情問題。

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時隔7年的時間，林韋辰終於再度公開新戀情，還是挺為他感到開心的。最後，也祝福他和他的新女友甜甜蜜蜜，只是不知道林韋辰這次的新女友，是不是又比他小了20多歲呢。

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