減肥｜女星賈玲1年狂瘦55公斤！168減肥法+每天20克油嚴守1原則

中國女星賈玲自導自演的喜劇片《熱辣滾燙》以27.2億人民幣的票房，成為今年中國大陸春節賀歲檔期冠軍，為了配合劇情，她成功從105公斤在一年內狂瘦到僅剩50公斤，勵志故事讓網友深受感動。



少油少鹽 一天20克油+5克鹽

賈玲近日接受知名主持人魯豫專訪，兩人一起共進午餐，賈玲也公開了自己的日常飲食菜單，只見便當盒裡全是大白菜、紫甘藍、彩椒、雞胸肉和糙米飯。賈玲透露現在奉行「少油少鹽」原則，一天20克油、5克鹽，而且會儘量在8個小時內吃完，遵循「16+8」的原則。

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賈玲說，這種飲食菜單有一個特別厲害的點，「你看著的時候覺得特別多，你放下筷子就餓，原因是它油太少！」她還提到自己在訓練期，有特別培養吃飯速度要慢一點，但進了劇組可就無法這麼做了。

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賈玲分享減重其實就是改變自己的生活習慣，她會寫日記紀錄身材變化，從想吃四川火鍋，到變成想吃涮牛肉、潮汕牛肉丸，再慢慢變成只想吃一口牛排或三文魚，口味愈來愈清淡，「現在我吃什麼都感覺好好吃！」她說，自己嘴挺饞的，多年來已經習慣緩解壓力的方式就是吃飯和喝酒，現在她改變習慣，和編劇聊劇本就喝茶，或是約在健身房裡，或者別人聊劇本時，她就站著來回溜達，讓自己動起來。

藉由168斷食減肥埋下健康危機（按圖看清👇👇👇）

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運動前喝黑咖啡 助燃燒更多熱量

雖然努力瘦身，但是在過程中難免會有很想要吃甜食或是想要喝飲料的時候，這時賈玲採取的作法就是喝黑咖啡！黑咖啡的熱量很低而且有抑制食慾的效果，在運動前喝也能幫助燃燒更多熱量。只是如果腸胃不好的人要空腹喝黑咖啡的話最好先詢問醫師喔！

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賈玲的改變令粉絲震撼不已，紛紛留言讚嘆：「真的好厲害，好勵志，不愧是我一直愛的玲姐」、「這就是榜樣的力量，每當我覺得堅持不下去的時候，都是妳給我力量，我們都會成為最好的自己，愛妳」、「喜劇巨星直接變成功夫巨星啦」、「玲姐，我被妳震撼到了」。

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