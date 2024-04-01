大陸8位美胸女星　柳岩脂肪長在對的地方「她」獲封中國第一美胸

在妳心目中妳最喜歡哪位美胸的陸劇女星呢？一直以來都有「胸部是女人的第二張臉」的說法，而許多女明星具備精緻的臉蛋與完美的身材，當然美美的胸更是不可或缺的！這次就為大家盤點8位美胸陸劇女星，每一位都身材太好了吧！



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2024陸劇「美胸」女星1.楊冪

從小美到大的楊冪，小學入學前曾短暫當過童星，並出演多部作品，後來中二時再度回歸擔任模特，時至今日也成為了大陸當紅女明星。而楊冪在2014年生下一個女兒，但她的身材並未走樣，反而在樣貌上多了一份溫柔。穿搭方面她也善於運用方領的上衣讓她的美胸顯露出來，看起來相當有氣質，並多了一分貴氣感。

2024陸劇「美胸」女星2.柳岩

近期柳岩在電影《照明商店》中飾演小梅姐也是一位母親，遭遇意外時她為了救女兒過世，最終送女兒前往照明商店的路途與女兒千叮萬囑的片段也看哭一票觀眾，也讓大家紛紛表示：她絕對是未來的影后！而柳言超完美的身材也時常引起大家討論，肉全都長在對的地方，太令人羨慕了。

2024陸劇「美胸」女星3.田曦薇

去年田曦薇出席頒獎典禮好身材直接讓觀眾們驚呼，實在太有料啦！過去出演《如此可愛的我們》甜妹一躍成為甜妹的天花板，可以說是男女通殺，也打響了知名度。近期與王鶴棣合作《大奉打更人》也認真營業，穿著上面田曦薇也完全沒在躲躲藏藏，無論是愛心型平口或是削肩貼身的洋裝，都超級有看點，絕對是最可甜可辣的95後小花！

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2024陸劇「美胸」女星4.徐冬冬

說到美胸陸劇女星，最多網友開出的人選就是徐冬冬啦！雖然她的名氣不高，但影劇作品可是超多，近兩年更高達11部電影作品，絕對在未來能有一番成就。過去曾有寫真拍攝經驗的她，身材可是相當完美，過去一度體重突破60公斤看起來也絲毫不會肉，反而多了一份大小姐的感覺，太羨慕她啦！

2024陸劇「美胸」女星5.劉玥霏

幕前幕後都一手包辦的劉玥霏，以《步步驚心》中的明玉格格被大家所認識，2020年在《三生三世枕上書》除了擔任演員外也兼任出品人，這部劇榮獲極好的評價，也成為當年度必看的仙俠劇。她的美胸好身材也受到多個選美賽事冠亞軍肯定，雖然過去因身材備受熱議，但每次看到她的好身材依舊是狠狠羨慕一波呀！

2024陸劇「美胸」女星6.白鹿

2023先後播出由白鹿主演的《長月燼明》、《以愛為營》、《寧安如夢》，可以說是他事業大豐收的一年，雖然平時服裝包緊緊好身材看不見，但一到頒獎典禮好身材盡收眼底，絕對是「穿衣顯瘦，脫衣有肉」的最佳代名詞！今日她也進組拍攝與敖瑞鵬主演的《白月梵星》，釋出的路透照彷彿仙女一般，實在太讓人期待了！

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2024陸劇「美胸」女星7.何泓姗

2014年在網劇《匆匆那年》中飾演方茴的何泓姗，近幾年依舊活躍在影劇圈，去年在《我的助理不簡單》再度搭檔白敬亭，也讓粉絲們暴動！何泓姗的好比例讓她無論高領還是愛心領都能輕鬆駕馭，美胸也完美展現，太美了吧！

2024陸劇「美胸」女星8.秦嵐

秦嵐2018年在《延禧攻略》中飾演富察皇后，廣受觀眾喜愛並被譽為「最美皇后」，而她凍齡的外貌與大方不做作的態度也累積不少粉絲！秦嵐的極品級美胸身材，一直以來也備受網友討論，跪求秦嵐教教如何做到胸部豐滿卻扁身的好身材，實在太有趣啦！

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