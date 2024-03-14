女足｜港將郭靖雯外流西班牙華歷簡奴　一個多月前曾幾乎加盟中超

女足港將郭靖雯加盟西乙球隊華歷簡奴。

她在社交網站上宣布消息，表示曾猶豫過是否要去西班牙：「最後最後再問自己一句：如果唔去會後悔嗎？就係咁決定咗出發。」



港將郭靖雯正式加盟西乙球隊華歷簡奴。（郭靖雯Facebook）

郭靖雯2014年起為公民效力，近兩季更擔任球隊隊長。綽號「巴西」的她今次加盟華歷簡奴至2025年5月，公民女子隊主教練梁冠聰促成今次轉會，稱讚郭靖雯自律、具競爭力和感染力，亦是公民繼朱寶恩之後再有球員外流，「她們為香港女足的未來樹立了很好的榜樣。」

她在香港曾轉型兼任足球教練、健身教練及健美運動員。郭靖雯稱個半月前曾有機會到中超試訓並獲簽約機會，不過最終未能成事。今次轉會華歷簡奴，是某個晚上收到教練梁冠聰消息，表示可以到西班牙效力：「嗰刻只問自己想嗎？想去嗎？香港嘅工作點算？我嘅學生點算？」

放棄香港一切遠赴西班牙追夢，郭靖雯曾有猶豫。（郭靖雯Facebook）

她再三思考後決定出發：「不要讓自己後悔，不要錯過一個可以做職業球員嘅機會，更不可錯過可以喺歐洲呢個高水平嘅國家訓練嘅機會。」

梁冠聰也在社交網站恭賀郭靖雯，形容「一道門關了，自有一線（扇）窗打開」，並寄語：「我確信每人也能走得更遠，機會來臨的時候，她們可以好好把握。」。