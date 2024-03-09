足總盃︱港會負傑志出局　換人後疑違例　陳晉一回應外流中超傳聞

決定下屆亞洲賽資格的足總盃今日上演半準決賽，傑志最終以2：0擊敗港會，當中港會在一次換人後疑違反比賽規例。



兩隊上周於聯賽交手，傑志贏3：1，今場「藍鳥」收起米基爾、拉美治等主力，派鄭展龍、潘沛軒、陳俊樂等擔正，正選名單僅得3位外援；傷癒的陳晉一先列後備。

傑志只花6分鐘就取得首個入球，短角球戰術由鄭展龍右路落底傳中，羅拔圖搶點頂遠柱笠入成1：0。港會上半場防守尚算密集，積施利數次埋身飛剷潘沛軒，陳俊樂更一度被攔截得飛脫球靴；簡嘉亨完半場前右路突破殺入禁區，左腳抽射高出，是港會較有威脅的攻勢。

積施利數次埋身飛剷潘沛軒。（袁志浩攝）

「藍鳥」下半場踢至中後段，換入烏茲別克國腳迪美路夫，與及港腳陳晉一，前者82分鐘禁區內半車身抽射破網，助傑志鎖定勝局；這位中鋒更脫去球衣以C朗拿度招牌的「Siu」方式慶祝，結果被罰黃牌。

迪美路夫入球後脫去球衣慶祝。（袁志浩攝）

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港會疑違例 場上少於5名本地球員

最終傑志贏2：0，打入四後會將遇上東方，爭奪決賽席位。不過，根據今屆港超章程，港會必須於每場比賽中任何時間派出不少於5名本地球員上陣（包括被裁判員以紅牌驅逐離場的本地球員）。

港會今場正選名單上已有費查、費利皮爾、菲杜化、加斯特夫、里奧及峇夏比6名外援（即只有5名『本地球員』），惟77分鐘第一次換人時以另一外援麥美倫入替劉學銘，令場上只剩4名「本地球員」，疑似違例，預料足總會調查及處理，港會有機會被判罰輸0：3。

今場比賽只得463名球迷入場。（袁志浩攝）

陳晉一談外流傳聞 鄭展龍論客串右閘

今仗復出的陳晉一賽後表示，自亞洲盃後受傷1個多月，需要時間重拾狀態。早前網上有傳聞指這位港腳會外流中超球會武漢三鎮，陳晉一承認有跟內地球會接觸，「（不成事）有很多因素，時機可惜一點吧，但已成過去，現在集中在傑志，專注於未來兩個月的硬仗，繼續爭取錦標，看看下季轉會窗會不會再有機會。」

陳晉一受傷1個多月後終於復出。（袁志浩攝）

至於傑志中場鄭展龍，今場是季內在非菁英盃比賽第二度正選上陣，卻繼續客串右閘，他坦言球會需要這位置的球員，便「踢住先」，「要適應，進攻上問題不大，在邊路還有更多空間去踢；但防守企位差少少，自己有睇片（分析），教練也想我利用中場的特性從後組織上去。」

鄭展龍今場比賽客串右閘。（袁志浩攝）

身邊隊友如潘沛軒、羅梓駿已穩定入選大港腳，記者問不經不覺已26歲的鄭展龍會否感羨慕，他這樣回應：「足球始終踢得多才有狀態，港隊教練也明言，如果我有比賽時間，自然會考慮我，所以還是交給他決定吧。」