MMA｜UFC傳奇選手火災中勇救父母與愛犬　昏迷留院與死神搏鬥

贏得了擂台對手，敵不過無情大火。

UFC傳奇人物馬克高文（Mark Coleman）因為來回火場拯救家人及小狗，不幸受傷，被送往醫院治療，滿身插了喉管的他，正在另一個擂台上與死神搏鬥。



馬克高文為UFC名人堂成員，也是這項賽事史上首名重量級冠軍。（馬克高文X）

今年59歲的馬克高文是已退役MMA（綜合格鬥）選手，有「The Hammer」之稱，亦是「Ground and Pound教父」，為UFC（Ultimate Fighting Championship）史上首名重量級冠軍，並在2008年入選名人堂，是這項運動的傳奇人物。

美國時間周二凌晨，馬克高文的住所廚房起火，最初發現的是小狗Hammer，牠立即吠叫喚醒主人，馬克見狀立即將父親救出，然後折返拯救母親，他本想再進入火場救走Hammer，可惜事與願違，機警救了主人的Hammer慘被燒死。

馬克高文目前正接受插管及鎮靜劑治療。（gofundme截圖）

馬克高文受傷，立即被送往醫院急救；他的住所則「燒通頂」，盡變頹垣敗瓦。

馬克高文目前在托萊多（Toledo）留醫，插滿喉管，他的女兒Morgan Coleman在社交網站貼文：「他盡了最大努力，雖然拯救了雙親，但無法救回愛犬。他是救人英雄，現正為了生命與死神搏鬥。」Morgan與馬克高文的另一女兒McKenzie亦於網上眾籌平台發起籌款，半天已達5萬美元的目標。

UFC作家Jonathan Snowden在社交平台X（前稱Twitter）表示：「如果有人能戰勝死亡，那便是馬克。」馬克高文不是首次與死神搏鬥。2020年，他因心血管完全堵塞而心臟病發，接受支架手術；次年又因酗酒，被同是MMA選手的好朋友Wes Sims說服，前往戒毒所。

Essentially Sports曾在2022年報道，馬克高文還有藥物濫用問題，不過之後他完全戒掉酒癮和藥癮，所以馬克不時在社交媒體呼籲大家戒酒及保持心理健康：「我做到的話，你也可以！」

戒酒後，馬克高文不時通過社交媒體呼籲大家戒酒及保持心理健康。（X）

馬克高文與女兒的合照：

今次火災中喪生的小狗Hammer：